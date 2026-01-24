Вы точно не знали: что на самом деле означает слово "пʼєц"

Что означает диалектизм "пʼєц" / © pexels.com

Реклама

Его можно услышать на западе Украины и встретить в литературе конца XIX — начала XX века. Хотя слово кажется необычным, оно имеет понятное значение и глубокие языковые корни. О чем идет речь — узнаете дальше.

«Пʼєц» — это диалектизм, синоним к общему слову «печь». В словарях его фиксируют как разговорное или региональное, так что никакой ошибки здесь нет. Происходит от польского «piec», что в переводе означает «печь».

На Галичине, особенно во Львове, «пʼєц» означал кафельную печку для отопления городских домов. Старые львовские каменные дома до сих пор хранят такие пьесы — они были не просто источником тепла, но и важным элементом интерьера.

Реклама

Интересно, что «пʼєц» вошел и в народную фразеологию:

«Забути запалити пʼєц» — не растопить печь.

«Дати на пʼєц» — сильно избить (происходит от бани, где на раскаленный «пʼєц» льют воду).

«Тримайся пʼєцу» — пожелание держаться достойно, по совести, быть сильным.

В произведениях конца XIX века обнаруживаются и производные формы слова. Например, в произведениях Ивана Франко встречается «пʼєцух», которым называли ленивого человека.

Не менее интересно, что печь или «пʼєц» иногда использовали как условную меру: «полный пʼєц хлеба» означал объем того, что можно испечь или сварить за один раз в печи. Подобные обороты встречаются в фольклоре, придавая языковой традиции особый колорит.