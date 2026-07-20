Вы точно слышали это слово, но вряд ли знаете его настоящее значение: что такое "очкур"

Что означает слово "очкур" / © pexels.com

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Одним из таких слов является «очкур». Хотя современному человеку оно может показаться незнакомым, еще несколько веков назад без очкура не обходился практически ни один казак. О нем рассказали на YouTube-канале «Живе минуле».

Что такое очкур

Очкур — это специальный шнурок, тесьма или ремешок, который продевали в верхний край штанов или шароваров, чтобы стянуть их на поясе. До появления привычных ремней и резинок он помогал надежно держать одежду на талии.

Чаще очкур ассоциируют с широкими казацкими шароварами. Благодаря ему одежду можно было быстро затянуть или, наоборот, ослабить, что было практически в повседневной жизни.

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Происхождение слова «очкур»

Лингвисты считают, что слово имеет тюркское происхождение. Оно происходит от крымскотатарского и турецкого uçkur, обозначающего пояс, завязку или шнур для подпоясывания. В украинский язык этот термин попал благодаря многовековым контактам с тюркскими народами и стал неотъемлемой частью лексики, связанной с традиционной одеждой.

В словарях можно встретить другие формы этого слова — «учкур» и «бочкур», которые считаются историческими или диалектными вариантами.

Почему слово сохранилось до наших дней

Хотя сегодня очкур почти не используется по своему прямому назначению, слово не исчезло из украинского языка. Его можно встретить:

в классической украинской литературе;

в этнографических исследованиях;

в музеях народного быта;

в произведениях о казаках и украинской истории.

Именно поэтому знание этого слова помогает лучше понимать старинные тексты и исторические источники.

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Фразеологизмы со словом «очкур»

Слово оставило след не только в истории одежды, но и в украинской фразеологии.

Самое известное изречение — «затягнути очкур». Его значение близко к знакомому всем фразеологизму «затягнути пасок» — начать экономить, сократить расходы или жить более бережливо.

Также существуют менее распространенные изречения:

«всипати приску за очкур» — доставить кому-то неприятности;

«як очкур на шию» — совершенно не нужно или совсем некстати.

Почему следует помнить такие слова

Архаизмы — важная часть украинского языкового наследия. Они помогают не только лучше понимать литературные произведения и исторические документы, но открывают интересные страницы развития украинского языка. Именно такие слова, как «очкур», напоминают о быте наших предков, казачьих традициях и многовековых культурных связях Украины с другими народами.

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FAQ

Что означает слово «очкур»?

Очкур — это шнурок, тесьма или ремешок, протягиваемый в верхний край штанов или шароваров, чтобы затянуть их на поясе. В прошлом он выполнял ту же функцию, что сегодня ремень или эластичная резинка.

Откуда происходит слово «очкур»?

Слово имеет тюркское происхождение. Оно происходит от крымскотатарского и турецкого uçkur, что означает пояс или шнур для подпоясывания. В украинский язык этот термин попал еще в древности и крепко закрепился в лексике, связанной с традиционной одеждой.

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