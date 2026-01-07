Как долго кошки помнят хозяев / © unsplash.com

Реклама

Исследование Орхусского университета подтвердило: большинство домашних кошек способны надолго хранить воспоминания о событиях, особенно связанных с конкретными местами и людьми.

Что говорят эксперты

Джейн Дэвидсон, ветеринарный техник из Великобритании, объясняет: кошачья память основывается не столько на эмоциях, сколько на связи с окружающей средой и ежедневным укладом жизни. По ее словам, кошки воспринимают хозяина как неотъемлемую часть своего безопасного пространства.

"Кошки не склонны легко забывать своих хозяев, особенно если между ними была прочная и стабильная связь. По моим наблюдениям, любимцы могут помнить человека месяцами и даже годами — прежде всего, когда получали заботу, любовь и жили по четкому ежедневному распорядку", — отмечает специалист.

Реклама

Признаки того, что кошка скучает по хозяину:

снижение или потеря аппетита;

резкое уменьшение игровой активности или отказ от прогулок;

мечение территории или усиленное стремление оставлять собственный запах;

чрезмерная привязанность к временному опекуну или, напротив, замкнутость;

частое пребывание в местах, где сохранился запах хозяина.

Следовательно, можете не волноваться: даже во время разлуки ваш пушистый друг вряд ли забудет вас — его память хранит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.