Вы удивитесь, но качество стирального порошка можно определить с помощью яйца

Сегодня ассортимент стиральных порошков в магазинах очень велик. Поэтому сложно понять, насколько они качественные. ТСН.ua рассказывает, как с помощью обыкновенного куриного яйца проверить качество стирального порошка.

Из-за большого разнообразия возникают и определенные проблемы. Часть средств для стирки часто оказывается некачественными или подделками. Поэтому лучше заранее узнать, как легко проверить качество стирального порошка. Так вы точно не попадетесь на крючок недобросовестных продавцов.

Почему некачественный стиральный порошок лучше не покупать

Такое средство для стирки будет плохо отпирать пятна на одежде, а также оставлять белый или темный налет на разных тканях. В некоторых случаях стиральный порошок из некачественного сырья может даже создавать проблемы со здоровьем.

Существуют разные способы, которые помогают распознать, перед вами ли подделка, действительно ли хороший бренд. Не все из них действенны, но есть один, отличающийся оригинальностью, но всегда срабатывающий. Он точно поможет понять, стоит ли покупать это средство снова или лучше искать что-нибудь другое.

Как проверить качество стирального порошка

Чтобы выбрать качественный порошок, можно проверить его с помощью обыкновенного куриного яйца. Что нужно для этого сделать:

Возьмите 1 столовую ложку порошка и положите в стакан с водой. Перемешайте до полного растворения гранул. Затем добавьте в раствор небольшой кусочек сваренного вкрутую белка. Оставьте так на 1 день.

Через день нужно посмотреть, в каком состоянии находится белок. Если он невредим, значит вы купили стиральный порошок низкого качества. Если белок немного растворился и размягчился — такое средство можете использовать только для стирки вещей, которые имеют небольшие загрязнения или цветные ткани. Если в сутки белок полностью растворился, стиральный порошок качественный и сможет справиться с серьезными пятнами и белыми вещами.