Действительно ли человек принимает решение / © pexels.com

Исследователи из университетов Великобритании, США и Австралии целую неделю отслеживали жизнь 105 человек: шесть раз в день телефон напоминал им ответить на вопрос: что вы сейчас делаете и делаете ли вы это осознанно или по привычке.

Результат эксперимента поразил учёных: оказалось, что 65% всех наших действий запускаются автоматически. Зашли на кухню — включили чайник. Сели в машину — пристегнули ремень безопасности. Открыли ноутбук — зашли в соцсети. Только автопилот и никакого осознанного решения.

Почему это могут быть плохие новости

Мы часто думаем, что сознательно управляем нашей жизнью, выбирая те или иные решения. Однако это исследование прямо говорит: большинство людей руководствуется далеко не разумом, а привычным окружением. Стол, время, последовательность действий — мозг лишь повторяет то, что делал вчера и день перед этим.

Почему это хорошая новость

Однако привычки — это не наш враг. 76% автоматических действий совпадают с тем, чего мы хотим на самом деле. Мозг совсем не саботирует ваши цели — он их только автоматизирует. Если вы каждое утро выходите на прогулку, в какой-то момент вам уже не нужно принимать решения — вы просто уходите.

Есть и одно исключение — и это спорт. Приступать к тренировкам мы можем по привычке, но не получится провести его на автопилоте. Тело будет постоянно напоминать о себе, а потому мозг бессилен.

Если вы хотите изменить свое поведение, не стоит читать мотивационные лекции — чаще всего они бессильны. Работать будет совсем другое — измените среду, чтобы нужная привычка запускалась сама по себе. К примеру, уберите сладости из видного места, положите книгу на подушку или приготовьте с вечера спортивную форму.

Помните, наш мозг — очень эффективная машина. Он способен автоматизировать все, что повторяется. И все зависит от того, что вы позволите повторять.