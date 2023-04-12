Вы все ее видели: как выглядит фотография, которая больше всего просматривается в мире

Фотография, наиболее просматриваемая в мире, сделана в 1996 году Чаком О'Рирор во время обычного путешествия по Калифорнии. Речь идет о культовом изображении рабочего стола по умолчанию в Windows XP компании Microsoft.

Историю этого фото рассказывает Lad bibli.

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Фотограф рассказал, что он оказался в нужном месте в нужное время. Тогда у Чака не было никакого представления, что ждет фотография, которая для него была "просто еще одной". Фото под названием "Блаженство" было сделано по дороге на встречу со своей будущей супругой Дафной Ларкин в округе Марин, Калифорния.

Два года спустя, в 1998 году, группа Corbis Билла Гейтса купила фотоагентство Westlight.

"Когда это на пленке, вы видите то, что вы получаете", — сказал О'Рир, объясняя, что сделал снимок с помощью камеры Mamiya RZ67 с цветной пленкой Fuji Film и штатива.

"Не было ничего необычного. Я использовал пленку, которая имела более яркие цвета, в то время Fuji Film, а линзы RZ67 были просто великолепными. Размер камеры и пленки вместе сделал разницу. Я считаю, что помог фотографии Bliss выделиться еще больше. Я думаю, если бы я снял ее на 35 миллиметров, это не дало бы такого же эффекта», – признался Чак.

Известная компания Microsoft заплатила О'Риру столь высокую сумму за изображение, что мужчине пришлось доставить его вручную.

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