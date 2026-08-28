Вы всегда включаете музыку или подкаст: что может скрываться за этой привычкой

Почему люди постоянно слушают музыку и подкасты / © Credits

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Привычка заполнять каждую свободную минуту музыкой, подкастами или включенным на фоне телевизором может быть не только способом развлечься. Для некоторых людей постоянный шум становится способом избежать дискомфорта, возникающего, когда они остаются наедине со своими мыслями.

На это, в частности, указывают результаты исследований под руководством психолога Тимоти Уилсона из Университета Вирджинии, опубликованных в 2014 году.

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Об этом сообщило издание Silicon Canals.

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Почему людям бывает сложно находиться в тишине

В ходе 11 исследований участников оставляли наедине в пустой комнате на 6–15 минут и просили в это время ничем не заниматься, а просто думать. Большинство признались, что не получили от такого времяпрепровождения особого удовольствия. Более того, обычные повседневные занятия участники оценили как более приятные, чем возможность просто побыть наедине со своими мыслями.

В одном из экспериментов участники, ранее заявившие, что готовы заплатить, чтобы избежать лёгкого удара током, в итоге решили испытать его на себе, вместо того чтобы просто сидеть наедине со своими мыслями. Так поступили около двух третей мужчин и четверть женщин.

В то же время результаты исследования вызвали споры. Другие ученые, проанализировав полученные данные, заявили, что первоначальная интерпретация могла быть преувеличена. Они обратили внимание на то, что участники в среднем оценивали пребывание наедине со своими мыслями примерно посередине шкалы, а не как однозначно неприятный опыт.

Напомним, что в то же время тренд сознательного одиночества (single and thriving) всё больше выходит за пределы социальных сетей. В 2019 году около четырёх из десяти взрослых в возрасте от 25 до 54 лет не имели партнёра, что на 9% больше, чем в 1990 году.

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