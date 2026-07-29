Вы всю жизнь неправильно понимали эти даты на упаковке: вот чем на самом деле отличаются Best Before и Expiry Date

Что означает срок годности продуктов / © Фото из открытых источников

Реклама

В одном случае продукт еще может быть безопасным для потребления, в другом его лучше немедленно утилизировать.

В Yummy.ph разобрались, что означают эти отметки, как правильно их трактовать и как не тратить деньги на продукты, которые еще можно использовать.

Реклама

Что означает Best Before

Отметка Best Before переводится как «лучше употребить до». Она указывает не на безопасность продукта, а на его самые лучшие вкусовые и качественные характеристики.

Реклама

После этой даты производитель не гарантирует идеальный вкус, аромат, текстуру или питательную ценность. Например, печенье может потерять хрусткость, кофе — насыщенный аромат, а хлопья — стать менее хрустящими.

Если упаковка не повреждена, продукт правильно хранился и не имеет признаков порчи, его часто можно употреблять в пищу даже после даты Best Before.

Чаще всего такую маркировку используют для:

круп;

макарон;

печенье;

шоколада;

кофе;

чая;

консервов;

специй;

растительного масла.

Что означает Expiry Date

Expiry Date или «конечная дата годности» означает, что после указанного дня продукт может оказаться опасным для здоровья.

Реклама

Такие товары не рекомендуется употреблять даже тогда, когда они выглядят нормально или не имеют неприятного запаха. Некоторые опасные бактерии не изменяют внешний вид или вкус пищи, но могут вызвать серьезное пищевое отравление.

Обычно Expiry Date ставят на:

детское питание;

молочные продукты;

свежее мясо;

рыбу;

готовые салаты;

скоропортящиеся продукты.

Почему нельзя ориентироваться только на дату

Даже если до истечения срока годности еще есть время, неправильное хранение может сделать продукт непригодным раньше.

К примеру, если молоко несколько часов простояло без холодильника или упаковка была повреждена, его безопасность уже не гарантируется.

Реклама

В то же время многие сухие продукты с отметкой Best Before остаются пригодными еще несколько недель или даже месяцев после указанной даты при правильном хранении.

Как понять, что продукт испортился

Перед употреблением обратите внимание на несколько признаков:

неприятный или кислый запах;

появление плесени;

изменение цвета;

скользкая поверхность;

вздутие упаковки;

посторонний привкус.

Если есть хотя бы один из этих признаков, продукт лучше не использовать независимо от указанной даты.

FAQ

Можно ли есть продукты после даты Best Before?

Во многих случаях — да. Если упаковка не повреждена, продукт хранится правильно и не имеет признаков порчи, он часто остается безопасным после даты Best Before. Однако перед употреблением следует внимательно оценить его запах, внешний вид и текстуру.

Какая разница между Best Before и Expiry Date?

Best Before касается качества продукта — после этой даты он может потерять вкус или текстуру, но не обязательно становится опасным. Expiry Date определяет предел безопасного потребления. После этой даты продукт может представлять риск для здоровья, поэтому употреблять его не рекомендуется.

Новости партнеров