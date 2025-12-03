Выберите ангела и узнайте о скрытом для вас послании: тест по картинке

Тест по картинке

Выберите одного ангела и откройте для себя скрытое послание, которое он, возможно, нашептывал вам уже давно, но вы не могли его понять. Это будет жизненный совет: если вы захотите и сможете ему следовать, то станете немного ближе к счастью.

По своему призванию ангелы — посланники. Слово «ангел» и в греческом, и в латинском означает «носитель вести».

У каждого из нас есть ангел-хранитель, который оберегает нас с рождения и до самой смерти. Он не может физически вмешиваться в происходящие с нами события, но всегда находится рядом, предоставляя нам благотворное присутствие.

Иногда ангел пытается указать нам лучший путь, но мы не всегда можем понять его слова. Нам нужна сильная вера.

Поэтому мы хотим предложить вам простой и прямой способ связаться со своим ангелом через изображения. Посмотрите на них и выберите, какое вам больше всего нравится — ваше подсознание подскажет вам то, которое отвечает вашему ангелу.

1. Слушайте свою интуицию

Мы живем в очень рациональном обществе, где то, что невозможно объяснить с помощью размышлений, просто не существует. Но есть так много вещей, невидимых для глаза, неощутимых для чувств, но очень важных, которые нельзя упускать.

Только ваша интуиция может принять эти вещи. Когда вы должны сделать важный выбор, положитесь на свою интуицию: она редко даст вам плохой совет.

Помните, что интуиция — это не мозг, а энергия, и если ваши умственные способности дают сбой, энергия, которая находится внутри вас и пронизывает всю вселенную, всегда отправит вас в правильном направлении.

2. Любите себя

Любить себя не значит быть эгоистическими или эгоцентричными: это значит в совершенстве знать свои сильные и слабые стороны, принимать их и уметь поставить их на службу ближнему.

Уважение к себе — это первый шаг к успеху и достижениям, а также единственный способ быть полезными другим.

3. Делайте то, что делает вас счастливыми

Жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на то, что нам не нравится. Никогда не подчиняйтесь обычаям, конформизму или даже потребностям.

Помните, что самый ценный актив, который у вас есть, — это время, и его нельзя тратить ни при каких обстоятельствах.

Всегда используйте его только для того, что делает вас счастливыми.

4. Не сравнивайте себя с другими

Не гордитесь и не считайте себя лучше кого-то. И никому не завидуйте. У каждого из нас свой путь на этой земле, и сравнивать существование двух людей невозможно.

Вы всегда, каждый день выбираете, кем хотите быть, учитесь познавать себя.

Не позволяйте никому давать вам советы, никто лучше вас не знает, что может подарить вам радость и счастье, даже если это не соответствует стандартам.

5. Ищите мира

Мир во всем мире можно принести, только если чувствовать его в себе. Конфликты, которые проявляются снаружи, обычно зарождаются внутри нас.

Возможно, это раны, которые мы носим в себе и не можем излечить. Занимайтесь йогой, медитируйте, учитесь, совершенствуйтесь.

Вы не только почувствуете превосходное внутреннее равновесие, но и сможете распространить его вокруг себя.