Выберите эльфа, который вам нравится, он расскажет ли сбудутся ваши желания

Тест: выберите эльфа

Загадайте свое заветное новогоднее желание и выберите того эльфа, который привлек ваше внимание больше всего. Его послание раскроет тайну, суждено ли вашему желанию исполниться.

Эльф №1

Этот год был для вас полон значительных испытаний и напряжений, однако эльф призывает не опускать руки, поскольку вы стоите на пороге больших перемен. Осуществление вашего желания уже близко, а самые лучшие события еще впереди. Главное условие для достижения поставленных целей — укрепление веры в себя и повышение самооценки.

Ваша склонность к замкнутости и чрезмерная чувствительность в общении часто возникали из-за страха быть обиженным или разочарованным близкими людьми. Эльф советует оставить эти опасения в прошлом и позволить себе расслабиться. Если вы не найдете смелости сделать то, чего вы действительно хотите, это может стать причиной сожаления на всю жизнь, чего стоит избежать. Сожмите кулаки, провозгласите о себе: «Я могу это сделать», и вы увидите, как благодаря решимости и усилиям ситуация кардинально изменится. Как только вы обретете достаточную уверенность, вы сможете заметить, как вокруг вас начинают происходить прекрасные вещи, и это станет лучшим подтверждением того, что казаться в самый трудный момент не стоило.

Эльф №2

Этот эльф приносит вам особое и волнующее пророчество. Каким бы ни было ваше загаданное желание — кажется ли оно реальным или абсолютно неосуществимым — будьте уверены, этот год принадлежит вам, и оно сбудется неожиданно быстро. Более того, этот Новый год обещает несколько особенное: вы найдете долгожданную любовь всей своей жизни.

Эльф советует оставить позади все преследовавшие вас негативные привычки и прошлые образы и смело начать новую жизнь. Вы увидите, как быстро все улучшится, как только вы искренне поверите в свои стремления. Новый год принесет вам четкое понимание окружающей обстановки и откроет, кому можно доверять. Человек, который предназначен вам судьбой и несет счастье, появится в вашей жизни, словно ангел-хранитель, чтобы превратить ваше существование в замечательную сказку.

Эльф №3

Эльф приготовил для вас интригующее послание, которое советует вам одно: оставайтесь собой. Вы являетесь тем человеком, который всегда готов прийти на помощь нуждающимся, и именно поэтому окружающие ценят вас как прекрасную, добрую и интересную личность.

Вы не боитесь рисковать, когда это необходимо, но также имеете достаточную решимость успешно противостоять вызовам. Вы известны тем, что даете лучшие советы, и ваше присутствие приносит людям гармонию и спокойствие. Благодаря этим качествам, у вас есть большие шансы добиться успеха в профессиях, требующих общения и убеждения, таких как дипломатия, ораторское искусство или писательство. Хотя никто в мире не является идеалом, вы настолько замечательный человек, что только единицы могут найти у вас недостатки. Поэтому эльф приказывает: никогда и ни при каких обстоятельствах не меняйтесь, особенно когда сталкиваетесь с критикой или навязыванием чужого мнения. Вам суждено было сиять во всей своей красоте и одержать победу над всеми недоброжелателями. Будьте уверены: все, чего вы хотите, обязательно сбудется.