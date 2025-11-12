- Дата публикации
-
Категория
Курьезы
Выберите кошелек и узнайте, что мешает вам разбогатеть: визуальный тест
Что мешает вам разбогатеть: об этом расскажет тест
Этот простой визуальный тест покажет, насколько вы склонны к расточительству, являетесь ли вы трудолюбивым человеком, или просто счастливчиком в финансовых вопросах.
Чтобы пройти тест, представьте себе ситуацию: вы торопитесь за покупками, выбрали все необходимое и проверяете содержимое своей сумки. Посмотрите на картинку и интуитивно выберите какой кошелек вы достаете, не раздумывайте долго.
Результаты теста
Красный кошелек. Если вы выбрали его, это свидетельствует о вашей расточительности и импульсивности. Вы не умеете контролировать свои расходы и часто сначала соглашаетесь на что-нибудь, а уже потом обдумываете решение. Вы склонны тратить деньги на удовольствие, такое поведение не сулит вам большого финансового будущего, и миллионером вы, вероятно, не станете. Вам необходимо обдумать свои расходы и научиться контролировать решения, иногда жертвуя чем-нибудь ради будущего.
Классический синий кошелек Ваш выбор указывает на то, что вы тщательно планируете свои финансы, однако эта скрупулезность может иметь и обратную сторону. Вы можете быть скупым и неспособным инвестировать, предпочитая сохранять сбережения «под подушкой». Вы не понимаете, что со временем ваши деньги теряют ценность. хотя вы, возможно, и не разбогатеете, вы никогда не будете испытывать потребности, и ваше финансовое будущее будет стабильным.
Кожаный кошелек. Выбрав третий вариант, вы демонстрируете дар бизнесу и финансовым операциям. Вы умеете замечать и использовать возможности, осознанно зарабатываете и пытаетесь разумно инвестировать. Вы также знаете, когда нужно вовремя отступить, поэтому вам не грозит банкротство. У вас очень высокий потенциал стать богатым, даже миллионером. продолжайте упорно работать в этом направлении, и удача придет.
Розовый кошелек. Этот выбор свидетельствует о том, что вам в жизни очень повезло и ваши деньги часто возвращаются к вам. Вы склонны принимать поспешные решения и инвестировать в вещи, о которых вы ничего не знаете. Вы родились под счастливой звездой, и ваш успех подчас превосходит ваш интеллект. Возможно, вы не станете миллионером, но вы обязательно добьетесь успеха в жизни так, как сами этого хотите.