- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 2 мин
Выберите образ — и узнайте свой уровень независимости: онлайн-тест
Онлайн тест поможет определить ваш уровень независимости и самостоятельности в принятии решений. Выберите один из трех образов и узнайте результат.
Задумывались, насколько вы независимы в своих решениях и поступках? Простой визуальный тест предлагает проверить это достаточно выбрать один из трех образов одежды и прочитать расшифровку.
Психологические тесты такого формата помогают лучше понять свои черты характера и стиль поведения. Они не имеют научного основания, однако могут стать поводом для самоанализа.
Как пройти тест
Посмотрите на три варианта наряда и выберите тот, который вам больше всего импонирует. Не анализируйте слишком долго — доверьтесь интуиции. Каждый образ символизирует разный уровень независимости.
Первый образ
Если вы выбрали первый вариант, вас можно назвать уверенным и самостоятельным человеком. Вы не боитесь выделяться, принимать решения без учета мнения других и брать ответственность за последствия.
Вы склонны рисковать, прокладывать свой путь и не подстраиваться под ожидания общества. Вам важно контролировать свою жизнь и действовать ответственно.
Второй образ
Выбор второго наряда свидетельствует о сильном внутреннем стержне. Вы сами ставите перед собой цели и настойчиво двигаетесь к ним.
Вы не разрешаете другим диктовать вам, как жить, и полагаетесь прежде всего на собственное суждение. Вам важно самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, ведь именно это, по вашему мнению, ведет к успеху.
Третий образ
Те, кто выбирает третий вариант, также обладают развитым чувством независимости, но сочетают его с взвешенностью. Вы уверены в своих силах, однако понимаете, что иногда стоит обратиться за помощью.
Вы внимательны к деталям, хотите делать все качественно и доводить дела до совершенства. Ваша независимость основывается не на импульсивности, а на внутренней стабильности.
Авторы напоминают: тест носит развлекательный характер и не является психологической диагностикой. Впрочем, он может помочь лучше уяснить собственные ценности и стиль принятия решений.
Напомним, ранее мы предлагали визуальный тест с крабами. Попытайтесь за 15 секунд справиться с заданием.