Дата публикации
-
Категория
Курьезы
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин
Выберите тюльпан, он покажет вы на подъеме, или «угасаете»: психологический тест
Личностный тест, который поможет определить ваше текущее состояние
Этот психологический тест поможет вам лучше понять свое текущее внутреннее состояние через подсознательный выбор визуального образа. Тюльпаны традиционно считаются символами весеннего обновления и жизненной энергии, поэтому идеально подходят для диагностики вашего эмоционального благополучия.
Посмотрите на предлагаемые цветы и выберите понравившуюся вам больше всего. Ваш выбор подскажет, находитесь ли вы сейчас в состоянии подъема или чувствуете истощение.
Результаты теста
Розовый тюльпан символизирует расцвет и внутреннюю силу. Его обычно выбирают люди с неисчерпаемым оптимизмом, воспринимающие любые жизненные препятствия только как временные трудности. Вы полон энергии, умеете быстро восстанавливаться после стресса и не позволяете негативу останавливать ваше движение вперед.
Красный тюльпан указывает на признаки переутомления. Этот вариант часто привлекает внимание сильных личностей, привыкших брать на себя слишком много ответственности. Ваш перфекционизм и желание все контролировать приводят к эмоциональному выгоранию. Чтобы снова зацвести, вам необходимо научиться делегировать дела и позволить себе полноценный отдых.
Желтый тюльпан свидетельствует о кризисе мотивации. Вы можете чувствовать, что ваши силы заканчиваются, а ежедневные дела не доставляют удовольствия. Часто это происходит из-за отсутствия четкой жизненной цели. Для возвращения к гармонии стоит пересмотреть свои приоритеты и найти смысл даже в простых радостях, ведь счастье доступно уже сейчас, только изменить фокус внимания.