Выберите узор, он расскажет о вашем прошлом: писхологический тест

Психологический тест

Наша психика представляет собой огромный резервуар, где всю жизнь накапливается опыт, воспоминания, эмоции и переживания. Часто мы недооцениваем объем этого внутреннего мира и не подозреваем, какой именно отпечаток оставляют на нашем лице даже, казалось бы, незначительные события.

Чтобы проверить, какое воспоминание ваше подсознание сохраняет ближе к поверхности, предлагаем пройти тест — выбрать один из предложенных узоров.

Выберите узор — он расскажет о вашем прошлом

Каждый выбранный рисунок ассоциативно связан с определенным глубоким переживанием, которое могло бы сформировать ваши нынешние реакции и поведение.

Узор 1: отсутствие принятия

Если ваш выбор пал на первый рисунок, ваше подсознание, вероятно, помнит ощущение неприятия.

Для ребенка, который растет и учится налаживать связи со сверстниками и окружением, очень важно чувствовать, что его принимают в свой круг. Выбор этого узора может указывать на ситуацию с детства, где вы испытывали определенное неприятие со стороны окружающих, сверстников, в первую очередь. Это воспоминание может до сих пор влиять на ваше формирование отношений.

Узор 2: память об измене

Если вы выбрали второй рисунок, настоящие чувства и эмоции вы, возможно, оставляете при себе, невзирая на внешнюю общительность. А все потому, что весомое подсознание может хранить память об измене.

Это могла быть ситуация в детстве, когда кто-то неудачно или грубо пошутил над вами, или когда вы не получили ожидаемой поддержки по важному делу. С тех пор вы, возможно, предпочитаете оставаться более закрытым человеком для других, опасаясь повторения боли.

Узор 3: переживание унижения

Выбор третьего узора может сигнализировать о том, что ваше подсознание помнит переживание унижения. Это не обязательно должны быть серьезные издевательства, но могло произойти событие, заставившее вас глубоко пережить это чувство.

Как следствие, во взрослой жизни вы можете стремиться всем угодить, стараясь сделать все, чтобы окружающие всегда были вами довольны.

Рисунок 4: страх одиночества

Выбор четвертого узора связан со страхом одиночества. Это чувство могло возникнуть в детстве, например, когда родители надолго покидали вас самих. Поэтому вы предпочитаете проводить время в коллективе, с кем-то, постоянно окружая себя людьми, чтобы не чувствовать себя брошенным.