Выбор между обязанностью и собственной жизнью: дочь отказалась ухаживать за больной матерью и объяснила почему

Я не вернусь, потому что она этого заслужила: почему дочь отказалась ухаживать за больной матерью / © pixabay.com

Реклама

К сожалению, иногда кто-то из близких в нашей семье болеет или попадает в аварию и нуждается в помощи в повседневной жизни. В трудных случаях болезни или инвалидности член семьи должен взять на себя круглосуточный уход и отказаться от работы. Уход за людьми с инвалидностью или больными требует значительной преданности, эмоциональной стойкости и финансовых вложений.

Однако не всегда родственники хотят заботиться о своих близких. А иногда сами люди, нуждающиеся в помощи, злоупотребляют своим положением и манипулируют опекунами, думая только о себе. Об одной из таких историй рассказала жительница Польши Рената, отказавшаяся ухаживать за больной матерью. Ее историю передает Оnet.

«Я не вернусь к маме, я не буду ухаживать за ней, потому что она больна», — говорит Рената. Она добавляет, что никто не может заставить ее это делать.

Реклама

«Я уже была у адвоката, потому что звонки тетки меня убивают. Нет такой силы, которая могла бы заставить меня сидеть у постели матери. Возможно, я ужасная дочь, но она этого заслуживала. Она разрушила мою жизнь своим владением», — жалуется полька.

Рената рассказывает, что ее мать была чрезвычайно токсична. Она заставляла дочь чувствовать себя виноватой и симулировала болезни, только чтобы Рената была доступна ей по любому зову.

«Она манипулировала мной с детства, мой отец покинул нас, а она всегда жаловалась, что ей приходится жертвовать всем ради меня», — вспоминает Рената. «И она добавила, что заслуживает моей благодарности за это. И я всем сердцем в это верила».

Так что дочь пошла на жертвы. Пока ее друзья ходили на вечеринки, она оставалась дома. Перед каждой ее прогулкой у ее матери внезапно начиналось болеть сердце. Каждая поездка в детский лагерь была полна чувства вины. Ведь ее мама могла ее вызвать обратно в любой момент.

Реклама

Мать разрушила личную жизнь

Рената познакомилась с парнем в университете. Она изучала маркетинг, он экономику. Он приехал в ее город с другого конца Польши, чтобы перенять семейный бизнес своего отца. Они безумно влюбились. Богдан сказал Ренате, что после учебы должен вернуться домой, но умолял ее поехать с ним. Предлагал создать там семью и жить в его городе, ведь тогда они оба гарантировали бы высокооплачиваемую работу.

«Я так часто об этом думала, как это было бы здорово. Как бы у меня была прекрасная жизнь», — вздыхает Рената.

Девушка привела Богдана домой и рассказала матери о своих планах. И тут началось безумие. Мать была в отчаянии, что единственный ребенок хочет его покинуть, оставив саму. Она упрекала Ренату в том, что она избалованная и неблагодарная дочь.

«Я сказала Богдану, что не могу покинуть маму. Он уже говорил мне, что это токсичные отношения. Но я еще не была готова покинуть маму», — тяжело вздыхает Рената.

Реклама

Они закончили учебу, и Богдан уехал. Рената знает, что через несколько лет он встретил женщину. Он выстроил с ней жизнь. Она осталась со своей матерью и тоской по утраченной любви.

«Я была в отчаянии, но мама явно была довольна. И я бы, наверное, ничего не поняла, если бы не мать моей подруги», — вспоминает Рената.

Она была в их доме, и атмосфера там была другая. Подруга спросила Богдана, и старая история нахлынула на ее глаза. Мать ее подруги была в шоке. Она сказала, что каждая мать скучает, когда ребенок уходит. Но ребенок — это отдельная сущность, и любая нормальная мать хочет только его счастья.

«И именно она незаметно предложила мне пойти куда-нибудь на терапию. Эта женщина спасла мне жизнь», — говорит Рената.

Реклама

Путешествие и новая любовь

В конце концов Рената решилась покинуть мать и ненадого уехать на отдых в Египет. Раньше даже на столь короткие сроки мать ее не отпускала. Во время путешествия девушка познакомилась с Яреком — у них завязались отношения.

Но опять же Ярек жил на другом конце Польши. Парень даже готов был переехать. Но Рената вдруг увидела свой шанс. Она предложила переехать к нему. Ее компания имеет филиал в городе Ярека, и она легко получила перевод туда.

После отъезда она сменила номер телефона. Девушка давала его исключительно своей тете. Иногда она звонила матери из номера, которого не было в списке. Рената выслушивала постоянные жалобы на другом конце провода.

«Не было никаких вопросов относительно моей жизни, счастлива ли я с Яреком. Только жалобы на ее судьбу и слезы, что она плохо воспитала дочь», — рассказывает Рената.

Реклама

Нелегкий выбор

Через несколько лет ей позвонила тетя и сказала, что мать перенесла инсульт.

«Я тогда уехала, моя мама все еще была в больнице. К счастью, инсульт не причинил большого вреда, и моя мама была относительно самостоятельной после болезни», — говорит Рената. «Конечно, она сказала, что хочет, чтобы я ухаживала за ней. Я сказала ей, что могу помочь ей найти дом престарелых или сиделку».

Ее мать и тетя утверждали, что Рената обязана заботиться о своей больной матери.

Тогда Рената обратилась к адвокату, чтобы узнать, действительно ли ей нужно вернуться к матери. Согласно польскому законодательству, взрослые дети не обязаны заботиться о своих родителях. Рената по закону может отказаться от личного ухода за своей матерью. Регулируемой обязанностью является уплата алиментов родителям, живущим в бедности.

Реклама

«Никто не может заставить меня лично заботиться о матери. Я могу помочь финансово, найти кого-то, кто бы ухаживал за ней. Но у меня нет власти снова заставить ее жить с ней. Она уже забрала достаточно моей жизни», — подытожила Рената.

Ранее мы писали, что родители держали детей в подземелье без кроватей и наказывали электрошокером.