Выбрал, когда ей было шесть: 63-летний священник женился на 12-летней девочке – фото молодоженов

Это сделано для того, "чтобы ни один мужчина не запятнал ее сексуально".

63-летний священник вызвал возмущение, женившись на 12-летней девочке, которую он выбрал за невесту, когда ей было всего шесть лет.

Об этом пишет Mirror.

Мужчина, известный как Гборбу Вуломо, Нуумо Боркетей Лоуэ XXXIII, женился на девочке, которую, как сообщается, зовут Наа Окромо. Свадьба состоялась в субботу, 30 марта, в Нунгуа, Гана.

Местные лидеры защищали эту шокирующую практику и настаивали на том, что это традиция отпугивания других мужчин, и мужу придется подождать, пока она достигнет законного брачного и детородного возраста.

63-летний священник женился на 12-летнем ребенке / Фото: Facebook/Ablade TV Online

Один гость на свадьбе сказал, что брак состоялся по старому обычаю, согласно которому священник должен венчать девственницу. Он также сказал, что в Нунгуа нет девочек старше девяти лет, которые были бы девственницами.

Священник выбрал девочку, когда ей было всего шесть лет. Теперь, как сообщает ганское издание Pulses, он должен принять участие в другой церемонии, посвященной очищению. Считается, что этот обряд даст ей силу исполнять свои обязанности супруги Гборбу Вуломо, посреди которых рождение детей.

63-летний священник женился на 12-летнем ребенке / Фото: Facebook/Ablade TV Online

Святыня Гборбу Вуломо в Нунгуа в регионе Великой Аккры защищала брак: "Она еще учится в школе, она не живет с Гборбу Вуломо. Мы начали традиционный брак Наа Йомо Айемуаде (12-летней), чтобы отпугнуть других мужчин. Когда она повзрослеет, мы проведем последние обряды".

Радиостанция Star FM в Гане сообщила, что эта церемония необходима для того, чтобы "ни один мужчина не запятнал ее сексуально".

Представитель храма, Нии Бортей Кофи Франкко II, объяснил историческую и духовную важность этого брака. Он сказал: "Наа Йомо Айемуаде – это реинкарнация женщины, которая жила более 300 лет назад и вернулась, чтобы обеспечить исполнение священных ритуалов одного из не выполнявшихся годами божеств".

Священнику "придется подождать, пока она созреет или достигнет законного возраста для вступления в брак и рождения детей", чтобы вступить в половые отношения со своей новой женой, сообщает Star FM.

Напомним, священник заплатил киллеру $40 тысяч, чтобы убить любимого его дочери. Парень выжил.

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