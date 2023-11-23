Выбран самый смешной снимок дикой природы 2023 года — фото

Премия Comedy Wildlife Photography Awards объявила победителя.

Об этом говорится на официальном сайте.

Главный приз достался фотожурналисту Джейсону Муру за фотографию под названием "Воздушная гитара Ру".

На забавной фотографии снят момент, когда молодая самка западного серого кенгуру, казалось бы, играет на невидимой гитаре с закрытыми от блаженства глазами.

Фото "Воздушная гитара Ру" / Фото: comedywildlifephoto.com

Снимок был сделан в пригороде Перта, Австралия, на поле, заполненном кенгуру, прыгающими вокруг цветочных гроздей.

"Я вышел с фотоаппаратом и снимал водоплавающих птиц на ближайшем озере. Я встал на рассвете, чтобы воспользоваться светом "золотого часа", но утро на воде оказалось разочаровывающим", — рассказал Мур в своем заявлении.

Картина была выбрана из 5300 заявок, отправленных 1842 участниками из 85 стран.

Фото-финалист конкурса / Фото: comedywildlifephoto.com

Фото-финалист конкурса / Фото: comedywildlifephoto.com

Хотя Мур много раз проезжал мимо этого места, он решил выйти и прогуляться с камерой, когда свет упал на поле.

Он утверждал, что, несмотря на строгую репутацию, кенгуру, как правило, достаточно послушны и "большую часть времени даже немного скучны".

"В результате я снял около 40 или 50 кадров с кенгуру разного содержания, а также несколько боевых кадров, где они прыгают по желтому полю", — сказал Мур. "Однако, когда я увидел, как Ру принимает позу воздушной гитары, я сразу же улыбнулся и понял, что изобразил нечто особенное".

Напомним, Сеть ошеломил двухцветный лобстер-гермафродит. Существо очень редкое и случается один раз на 50 миллионов.

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