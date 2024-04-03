Выброшенный с МКС космический мусор пробил дом мужчины: что это было (фото)

Он также чуть не задел ребенка.

Житель Флориды, США, шокирован тем, что космический мусор пролетел сквозь его дом.

Об этом пишет LADbible.

Алехандро Отеро считает, что Международная космическая станция (МКС) Японии сбросила кучу космического мусора, которая "пробила крышу и прошла сквозь два этажа" его дома.

Он говорит, что обломки "чуть не попали в его сына".

Алехандро поделился кадрами повреждений, на которых видна разбитая черепица на крыше и дыра в потолке его дома.

Hello. Looks как один из those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore через крышу и went thru 2 floors. Almost his my son.

Можете ли вы участвовать в подготовке NASA к connect with me? Имеются лишние сообщения и электронная почта без ответа. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) 15 марта, 2024

Астроном и астрофизик Джонатан Макдауелл ответил на твиты мужчины, объяснив, что он отслеживал обломки, которые, как оказалось, были паллетой с оборудованием EP-9, полной использованных батарей.

Макдауелл пояснил: "Паллета с оборудованием EP-9 снова вошла в атмосферу в 19:29 UTC (14:29 по времени Флориды) над Мексиканским заливом между Канкуном и Кубой. Это было в пределах предыдущего прогнозного окна, но немного северо-восточнее самой вероятной части траектории полета. Еще несколько минут – и она бы достигла Форт-Майерса (во Флориде)".

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Он добавил: "Итак, это 19:34 по времени UTC, что очень хорошо согласуется с оценкой Космических сил по входу в атмосферу над Персидским заливом в 19:29 по времени UTC. Я думаю, что вы правы, и это немного отличается от времени входа в атмосферу поддона с батареями EP-9”.

Мишель Хенлон, исполнительный директор Центра воздушного и космического права Университета Миссисипи, сказала: "Если это космический объект, созданный человеком, который был запущен в космос другой страной и нанес ущерб на Земле, эта страна будет нести полную ответственность перед домовладельцем за ущерб".

Алехандро также рассказал WINK news: "Я был в шоке. Я не мог поверить – какие шансы, что что-то упадет на мой дом с такой силой и нанесет столько вреда? Очевидно, я очень благодарен, что никто не пострадал".

Впоследствии в NASA прокомментировали изданию: "NASA собрала обломок и как можно быстрее проанализирует его в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде, чтобы определить его происхождение. Больше информации будет доступно после завершения анализа".

Тем временем, для тех, кто в Интернете задается вопросом "почему бы им не бросать космический мусор на Солнце?", Макдауелл объяснил: "Для этого нужна гигантская сила. Чтобы долететь до Солнца, нужна гигантская ракета. Вы не можете просто бросить его".

Космический мусор обычно разрушается до того, как попадает на Землю.

Напомним, NASA создаст единый стандарт времени для Луны. США стремятся установить международные нормы в космосе на фоне растущей лунной погони между странами и частными компаниями.

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