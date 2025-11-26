Выдали замуж в 3 года: женщина рассказала об ужасах секты (фото)

Реклама

Женщина, которую заставили выйти замуж за 68-летнего лидера секты, когда ей было всего три года, поделилась еще несколькими отвратительными подробностями о печально известной группе.

Об этом Серена Келли рассказала Unfiltered Stories.

В секте "Дети Бога" молодых девочек превращали в секс-работниц, предполагая, что у них могут развиться сверхспособности, когда они вырастут, и что они могут испытать физическое насилие, если когда-нибудь не подчинятся приказам.

Реклама

Серена Келли родилась в коммуне на Филиппинах, которой руководила ужасная культовая группа, являвшаяся новым религиозным движением, основанным в 1968 году Дэвидом Брандтом Бергом.

Когда она была еще совсем маленькой, мать отдала ее Бергу, которому в то время было 68 лет, чтобы они могли жениться.

Серена Келли в детстве / © скриншот с видео

Он уверял других членов группы, что Бог – это любовь, а любовь – это секс, поэтому не должно быть никаких ограничений независимо от возраста или отношений.

Серена вспомнила: "Берг считал, что детей следует сексуально пробуждать с детства. На самом деле мама отдала меня Бергу, чтобы он меня взял в жены. Он подарил мне кольцо, у нас была целая церемония и все такое. Это считалось огромной честью. Все были очень взволнованы".

Реклама

Она также рассказала о некоторых шокирующих вещах, происходивших в культе, объяснив, что девушек-подростков, или даже младших, заставляли танцевать без одежды перед толпой радостно аплодировавших взрослых.

Серена добавила: "Там были женщины, которые танцевали стриптиз по всему дому. Были встречи, где они имели бы вдохновение, и у них были бы дети 12, 13, 14 лет, и они буквально танцевали бы, снимая свою одежду, а взрослые аплодировали бы им. Поэтому я видела многое из этого в очень раннем возрасте. Это всегда пугало меня, потому что я знала, что когда-то мне придется делать то же самое".

Дэвид Берг / © скриншот с видео

После женитьбы на Берге, которым ее мать очень гордилась, ее заставили "обниматься" с основателем культа.

Она сказала: "Он хотел быть со мной, и это было похоже на время объятий с дедушкой, что по сути было жестоким обращением с детьми. В основном это было в его постели, ласки, ощупывание, это никогда не шло дальше этого, потому что мне было три года, к счастью, но да, это был полный доступ ко мне."

Реклама

Серена Келли / © скриншот с видео

В конце концов, проповедник умер в 1994 году в возрасте 75 лет, а недавние исследования показали, что группа отказалась от старых практик и теперь является "безопасной средой" для детей, которая сосредотачивается на миссионерской и гуманитарной работе.

Напомним, Папа Лев XIV утвердил документ о браке.