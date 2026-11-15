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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Выдавал себя за гения, а списывал у ИИ: что грозит победителю национального экзамена

Мужчина в Южной Корее добился невероятного результата, набрав 397,5 балла из 400 возможных, допустив лишь одну ошибку в 160 вопросах.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Искусственный интеллект

Искусственный интеллект / © Credits

В Южной Корее участник национального квалификационного экзамена на налогового бухгалтера, занявший первое место, признался, что использовал искусственный интеллект для списывания во время тестирования. Полиция начала расследование, а власти планируют аннулировать результаты.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как удалось обойти систему контроля

Мужчина занял первое место в обоих турах экзамена, которые прошли в апреле и июле. Во время первого этапа он набрал 397,5 баллов из 400 возможных, допустив лишь одну ошибку в 160 вопросах. Такой результат вызвал подозрения в использовании специальных «умных» очков для мошенничества.

Сначала кандидат отрицал обвинения, однако впоследствии через своего адвоката передал полиции письменное признание. Он также рассказал о схеме списывания в видео, опубликованном на YouTube-канале адвоката.

По словам мужчины, он использовал миниатюрную камеру, чтобы сфотографировать экзаменационные вопросы, после чего отправлял изображения в систему искусственного интеллекта и проверял полученные ответы на смартфоне.

Кандидат заявил, что глубоко сожалеет о содеянном. Свои действия он объяснил финансовыми трудностями после увольнения с работы и неудачным запуском собственного бизнеса.

Как с помощью технологий борются со списыванием

Агентство столичной полиции Сеула подтвердило получение признания и сообщило о передаче дела следователям. По информации местных СМИ, Министерство финансов и экономики Южной Кореи намерено оперативно аннулировать полученную этим мужчиной квалификацию.

В то же время власти страны ужесточают меры против использования «умных» очков и других технологических устройств для мошенничества на экзаменах. В частности, в прошлом месяце система проверки на основе искусственного интеллекта выявила кандидата, который использовал такие очки во время сертификационного экзамена для инженеров газового хозяйства.

Особое внимание этой проблеме уделяют в преддверии ежегодного вступительного экзамена в университеты Южной Кореи, известного как «Сунин», который должен состояться 19 ноября. В администрации президента заявили, что готовят дополнительные меры для предотвращения списывания с помощью современных технологий.

Напомним, что результаты нового исследования поставили под сомнение распространенное мнение о том, что внедрение искусственного интеллекта автоматически повышает эффективность труда.

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