Выдавленный прыщ едва не стоил здоровья: что произошло с лицом девушки

Лицо женщины после выдавливания прыща. Фото: neverdulldeos1/Tiktok

Реклама

В США женщина попала в больницу после того, как выдавила прыщ в так называемом «треугольнике смерти» на лице — из-за инфекции у нее появился сильный отек и частичный перекос лица.

Об этом сообщило издание The Sun.

По словам американки по имени Линдси, прыщ появился в зоне между носом и верхней губой. Она самостоятельно его выдавила и замаскировала след макияжем. Уже через несколько дней воспаление резко усилилось: лицо отекло, появилась сильная боль и покраснение.

Реклама

Женщина обратилась в больницу, где ей назначили антибиотики. Однако лечение не дало быстрого эффекта, и состояние только ухудшалось. Линдси пришлось возвращаться к медикам несколько раз — в частности из-за страха, что инфекция может распространиться на мозг.

Во время третьего визита врачи провели МРТ, чтобы проверить состояние пазух, глаз и головного мозга. Обследование не выявило распространения инфекции, однако медики диагностировали целлюлит — бактериальное воспаление мягких тканей лица.

После назначения дополнительных антибиотиков состояние женщины постепенно стабилизировалось, однако по ее словам, рубцы и последствия воспаления могут остаться надолго. Линдси публично предостерегла других не выдавливать прыщи в опасной зоне лица и советует сразу обращаться к врачу.

Напомним, во Флориде шеф-повар ресторана забеспокоился, когда постоянный клиент не явился на обед впервые за 10 лет — и это решение спасло мужчине жизнь.