Выдра-воровка досок для серфинга перехитрила всех, кто пытается ее поймать - видео

Калифорнийская морская выдра, известная своей репутацией воровки досок для серфинга, успешно уклонилась от многочисленных попыток поймать ее.

Об этом пишет USA TODAY.

Так, власти даже пытались заманить животное с помощью доски для серфинга, ее любимого предмета, который она выхватывает у людей.

"Было несколько попыток использовать ее неестественное поведение в наших интересах", — сказала Джессика Фуджи из Аквариума Монтерей-Бэй.

По ее словам, группа экспертов по дикой природе несколько раз пыталась поймать животное по кличке Выдра 841, используя разные методы.

Эксперты по дикой природе, разыскивающие выдру, знают, где она находится, просто им пока не удалось поймать быстрое и сообразительное животное, сказал представитель аквариума Кевин Коннор. По его словам, на выдре есть радиопередатчик.

"Выйти, чтобы найти ее, не является серьезной проблемой, но поймать ее снова — сложная задача из-за ее огромного преимущества в воде и меняющихся условий в океане. 841 выглядит очень здоровой и, следовательно, очень хорошо умеет уклоняться от поимки", — сказал Коннор.

Пока команда не поймает пушистого зверя, люди в этом районе могут столкнуться с большим количеством краж досок для серфинга и весел.

Необычное поведение Выдры 841 усилилось в начале этого лета, когда она украла несколько досок для серфинга у людей в океане. На видео видно, как животное отбрасывает и поднимается на них.

Если она будет поймана Калифорнийским департаментом рыбы и дикой природы и командой аквариумистов, она будет осмотрена и, наконец, навсегда поселена в зоопарк или аквариум.

Напомним, семья невесты избила жениха прямо во время свадьбы из-за его парика. Он пытался скрыть свою лысину, а также то, что уже был женат.

Читайте также: