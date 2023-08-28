Выдра-воровка украла в отеле дорогую рыбу на более чем 125 тысяч долларов — видео

В Великобритании выдра украла дорогую рыбу на сумму более 100 000 фунтов стерлингов (125 тысяч долларов) из роскошной гостиницы.

Об этом пишет The Telegraph.

Сотрудники спа-гостиницы Grosvenor Pulford в Честере были шокированы, обнаружив, что выдра украла по меньшей мере 50 рыб, каждая из которых продается по цене около 2000 фунтов стерлингов (2500 долларов США).

На кадрах видеонаблюдения видно, как животное пробирается к пруду гостиницы, а затем хватает рыбу и убегает.

Кои, украденные из двух прудов, были карпами амурской породы.

Был установлен электрический забор, чтобы цапли не ловили рыбу, но выдре удалось пройти через него.

Эндрю Нельсон, управляющий гостиницей, сказал: "Было наверняка странно, если не сказать больше, обнаружить, что выдра стала виновником нашей огромной потери рыбы. Благодаря заборам, которые мы установили раньше для защиты мелкой рыбы от цапель, мы не ожидали, что большие животные смогут получить доступ к пруду. Поскольку кои на сумму около 100 000 фунтов стерлингов потеряны, мы пытаемся найти решение, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Наши красочные карпы — это не только привлекательные обитатели нашего сада, которые в течение многих лет спокойно живут на нашей территории, но и являются существенными инвестициями в наше место".

Напомним, разъяренный шумом соседей мужчина закачивал шприцем опиоиды в их квартиру. Стало известно, чем все закончилось.

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