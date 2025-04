Выдвинуто сенсационное заявление о том, как на самом деле погиб капитан корабля "Титаник"

Капитан "Титаника" Эдвард Джон Смит / © Getty Images

«Титаник» — фильм, выдержавший десятилетие и до сих пор остающийся тем, который просматривают снова и снова. Лента основана на реальных людях, погибших во время аварии лайнера в 1912 году. Среди них капитан корабля Эдвард Джон Смит отказавшийся покинуть судно, когда оно тонуло, и вместо этого последний раз ухватился за штурвал перед тем, как вода разбила стекло и убила его. Это был действительно неистовый момент, но так ли было в реальной жизни.

Фильм 1997 года, снятый Джеймсом Кэмероном, который посвятил себя тщательному исследованию этого события, а также несколько раз посещал обломки корабля. Но это не значит, что для каждого персонажа, из которого он черпал вдохновение, он придерживался реальных событий, пишет Unilad.

18 апреля в 1912 году газета Los Angeles Express на первой полосе сообщила, что «капитан Э. Джей Смит застрелился».

На следующий день Daily Mirror написала: «Капитан Смит застрелился на мостике».

По данным Daily Mail, после того, как корабль затонул, о капитане ходило несколько слухов, в частности, что он пьянствовал, безрассудно превышал скорость и даже игнорировал предупреждение об айсбергах в этом районе.

Поскольку существовала вековая традиция, что капитаны шли ко дну вместе со своими кораблями, предположение о том, что он пошел против своего кодекса поведения, кажется почти ужасным слухом.

Но все решилось с выходом новой книги Дэна Паркса, утверждающего, что Смит погиб в воде вместе со своими 1495 пассажирами-жертвами.

Книга, которая называется Titanic Legacy: The Captain, The Daughter и The Spy, настаивает на том, что посмертные слухи о капитане были абсурдными.

Автор рассказал, что через три месяца после затопления корабля мужчина из Балтимора утверждал, что Смит выжил и тайно живет в Мэриленде.

Годами позже журнал Life утверждал, что «падший» мужчина из Огайо выдавал себя за Смита.

Тем самым Паркс отверг все обвинения против моряка, включая слухи о том, что он пьянствовал и был опрометчивым.

Используя свидетельства выживших очевидцев, он рассказал о последних минутах жизни Смита.

Хотя были «свидетельства очевидцев…, которые сообщали о стрельбе и самоубийстве офицера», Паркс сказал, что застрелившийся человек не был назван, и что пассажиры слышали выстрелы и хотели кого-то обвинить, остановившись на Смите.

Он рассказал, что Роберт Уильямс Дэниел, 27-летний банкир, сказал, что «видел капитана Смита на мостике», когда «Титаник» тонул.

Пассажир первого класса рассказал New York Herald, что видел, как капитана поглотила вода.

«Он погиб как герой», — сказал Дэниел.

Некоторые из выживших также утверждали, что он пошел ко дну вместе с кораблем и в последние минуты пытался спасти младенца.

К 62-летнему капитану также присоединился его личный стюард Артур Пейнтин.

Фредерик Дент Рэй, стюард салона первого класса, свидетельствовал перед американским следствием, что Пейнтина «в последний раз видели на мостике, он стоял возле капитана».

Фредерик Хойт, богатый пассажир, также рассказал, что он столкнулся со Смитом, когда возвращался на палубу, и они вместе выпили перед тем, как пассажир прыгнул.

Айзек Мейнард, 31-летний повар, дал показания в Нью-Йорке: «Я видел, как капитана Смита смыло с мостика, а потом видел, как он плавал в воде. Он был еще полностью одет, с фуражкой на голове. Один из мужчин, держащийся за плот, пытался спасти его, протянув руку, но он не позволил ему и воскликнул: «Берегите себя, ребята». Я не знаю, что произошло с капитаном, потому что не видел его в то время, но предполагаю, что он утонул».

