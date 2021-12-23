Выглядит потрясающе: в Австралии женщина отметила 100-летний юбилей и назвала секрет долголетия (фото)

У женщины сейчас шесть внуков, 13 правнуков и два праправнука.

Жительница Австралии Эвелин Майнс, которой сейчас 100 лет, поделилась секретом долголетия.

Об этом пишет Victor Harbor Times.

Женщина родилась в 1921 году, еще в школе познакомилась с будущим мужем, а в августе 1939 года они поженились. Вскоре после этого мужчину призвали служить на войну, но из-за состояния здоровья его освободили.

До появления детей женщина занималась шитьем и дизайном одежды, но после – стала домохозяйкой. Их первый ребенок, Жаклин, родилась в 1940 году, а второй, Роджер, появился через пять лет.

Когда дети подросли, Майнс начала работать в благотворительных организациях и помогла многим людям на родине. В общей сложности долгожительница более сорока лет проработала в разных фондах. Ей тоже нравилось играть в теннис.

"Я горжусь многими вещами, которые я сделала на общественной работе", — сказала она.

Сейчас у нее шестеро внуков, 13 правнуков и два праправнука, которые ее обожают. Секретом долголетия женщина называет упорный труд и алкогольный напиток херес.

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