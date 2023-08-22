Выгнанный с работы мужчина в тот же день выиграл в лотерею: на какую сумму он разбогател (фото)

Он рассказал, на что потратит деньги.
Утративший работу мужчина в тот же день выиграл в лотерею 250 тысяч долларов США.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Эрик Эбботт подумал, что его жизнь движется в неправильном направлении, когда его выгнали с работы. Но в электронном письме ему сообщили судьбоносную новость – он выиграл огромный приз.
Лотерея Play It Again была розыгрышем в городе Лонок, штат Арканзас, США. Сначала у него была невыигрышная скретч-карта, но в итоге он выиграл во втором раунде.
Эрик сказал: "Я проснулся около 5 утра и решил проверить свою электронную почту. Я был ошеломлен, когда наткнулся на лотерейное электронное письмо, в котором говорилось, что я выиграл в одном из розыгрышей второго шанса! Я сразу подумал, что это мошенничество, поэтому я проверил веб-сайт, чтобы узнать, было ли мое имя в списке, и позвонил в лотерею, чтобы подтвердить свой выигрыш".
Счастливчик добавил, что его родители были первыми, кому он рассказал о выигрыше в лотерею.
Когда его спросили, как он планирует потратить приз, он ответил, что сначала побалует себя новой машиной, а оставшуюся часть потратит на помощь своей семье и друзьям.
"Это действительно благословение, и я благодарен за возможность помочь облегчить их финансовый стресс", — добавил Эбботт.
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