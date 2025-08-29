Выгорел на ИТ и стал предпринимателем: айтишник запустил ритуальный стартап

Гроб / © Freepik

Реклама

Молодой американец начал работать в сфере ИТ очень рано и уже в 20 лет столкнулся с профессиональным выгоранием.

Об этом пишет Business Insider.

Вместо того, чтобы оставаться в крупной компании, он решил создать собственный бизнес в необычной сфере — ритуальных услугах. Главная цель стартапа — сделать похоронный процесс более технологичным и комфортным для клиентов.

Реклама

В новом агентстве уже запущена ШИ-бот для общения с клиентами и планировщика похорон. Это позволяет автоматизировать часть рутинных процессов и делает обслуживание более современным и эффективным.

Инициатива молодого айтишника демонстрирует, как профессиональное выгорание может стать катализатором для инноваций и собственного бизнеса в сфере, где технологии традиционно не использовались.

Ранее говорилось, что украинцы, по сравнению со среднестатистическим американцем, который в течение своей жизни меняет место жительства около 12 раз, менее мобильны. Только треть (34%) согласна изменить место жительства (город, область, страну) при улучшении финансовой компенсации и карьерных перспектив.

Наиболее мобильными являются кандидаты, претендующие на должности топ-менеджеров: 11,4% поисковиков такой работы готовы переехать из своего города или региона. Открыты к изменениям в жизни 10,7% менеджеров по продажам. Несколько отстают специалисты с IT/телеком (10,5%). Впрочем, они более открыты для переезда за границу: почти каждый шестой кандидат из этой категории хотя бы раз задумывался об изменении страны проживания.