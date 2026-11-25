Выход GTA VI обрушил трафик Pornhub / © Mashable

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После выхода нашумевшей игры Grand Theft Auto VI (GTA VI), трафик популярного порносайта Pornhub снизился на 15,5%.

Об этом сообщает издание Mashable, ознакомившееся со статистикой сайта.

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По данным издания, трафик Pornhub в США резко упал на 15,5 процента лишь спустя час после выхода игры в прошлый четверг.

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В то же время, за два часа до релиза, посетителей на сайте было на 16,5% больше обычного для этого времени суток. В издании с юмором предполагают, что возможно, геймерам было скучно, и они пытались убить время перед ожидаемым релизом. Но к моменту выхода игры в полночь трафик опустился на 7,5% ниже среднего уровня.

«Той ночью и до самого утра трафик Pornhub колебался — возможно, это связано с часовыми поясами, а может, геймерам просто нужен был перерыв», — отмечают в издании.

Напомним, в четверг, 18 ноября, Grand Theft Auto VI официально вышло после 13 лет ожидания. GTA VI установила рекорд Интернет-трафика.

Ранее эксперт предупредил, что восьмичасовой марафон в GTA 6 может привести к физической и умственной усталости и ухудшению ночного отдыха.

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