Выиграл 161 млн и не успел потратить при жизни: какими были последние годы победителя лотереи

Восемь лет Колин Уэйр и его жена Крис тратили деньги на благотворительность и роскошную жизнь.

Шотландец Колин Уэйр, телеоператор на пенсии из Эйршира, летом 2011 года выиграл самый большой в то время приз в лотерею EuroMillions – более 161,5 млн фунтов стерлингов. В отличие от многих других победителей лотерей, Колин вместе со своей женой Крис, бывшей медсестрой, восприняли свое внезапное богатство осознанно и начали тратить деньги на благотворительность и исполнение давних желаний.

Об этом пишет Daily Star.

В течение восьми лет, вплоть до самой смерти Колина в декабре 2019 года, супруги тратили на благотворительность и "маленькие радости" по 100 тысяч фунтов в неделю, которых оказалось достаточно для всего, чего им хотелось. Таким образом, на момент своей смерти Колин потратил менее четверти своего выигрыша – примерно 40 миллионов фунтов.

За последние восемь лет своей жизни Уэйр приобрел несколько роскошных автомобилей, поддерживал любимый футбольный клуб и спонсировал политическое движение за независимость Шотландии.

Колин был ярым болельщиком футбольной команды из Глазго "Партик Тистл", поэтому постоянно делал пожертвования на нужды клуба. Он также приобрел для любимой команды новый молодежный тренировочный центр, который пара назвала в свою честь.

Позже, в 2016 году, Колин передал клубу еще миллион фунтов, а тот в благодарность официально назвал главную трибуну на своем стадионе Firhill "трибуной Колина Уэйра". За месяц до своей смерти Уэйр выкупил контрольный пакет акций клуба и собирался передать их общине, чтобы клуб был национальным достоянием.

Помощь футбольному клубу была не единственным благотворительным начинанием Колина. Как-то этот шотландец оплатил протез ноги для подростка и основал центр стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов для местных детей, чтобы они могли заниматься спортом и другими видами деятельности.

Поскольку Крис и Колин были сторонниками Шотландской национальной партии и идеи независимой Шотландии, они стали едва ли не самыми большими донорами ШНП, которой в то время руководила Никола Стерджен, пожертвовав на политику более 3 млн фунтов за несколько лет.

За восемь лет своей богатой жизни Колин приобрел несколько автомобилей:

винтажный Bentley Arnage стоимостью 10 000 фунтов;

внедорожник Jaguar F-Pace за 28250 фунтов;

Mercedes Benz E Class Estate, стоивший 24 000 фунтов;

минивэн Mercedes Benz V Class 2019 года выпуска за 35 000 фунтов.

За полтора года до смерти, летом 2018 года, Колин расстался с Крис после 38 лет супружеской жизни. Пара дала один комментарий прессе, заявив, что они уже некоторое время не живут вместе и решили "разойтись полюбовно".

После этого Колин приобрел пятикомнатный дом на берегу моря в Эйре стоимостью более миллиона фунтов стерлингов. По информации из его завещания, он собрал в своем доме мебель, ювелирные изделия и произведения искусства на сумму в 212 000 фунтов стерлингов.

Колин Уэйр умер в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. На его поминки семья потратила миллион фунтов: собравшихся угощали шампанским, которое стоило 340 фунтов за бутылку, а на обед подавали лобстеров и трюфельный суп.

Напомним, женщина рассказала об "ужасной жизни" после того, как ее отец выиграл в лотерею 17 млн долларов. Она вспомнила, что ее бывшие знакомые без причин обижали ее, а всяческие мошенники пытались выманить деньги у ее семьи.

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