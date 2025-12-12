Выиграли 266 млн. долл. и перехетрили "лотерейное проклятие": необычная история джекпота

Лотерея / © Pixabay

Супруги из Калифорнии — Джеки и Гилберт Сиснерос — которые в 2010 году выиграли джекпот Mega Millions в размере 266 миллионов долларов, спустя 15 лет после победы остаются финансово стабильными и продолжают инвестировать значительные средства в образование и благотворительность.

Об этом сообщило издание People.

играш стал одним из крупнейших в истории американских лотерей. Впрочем, еще до того, как супруги позволили себе крупные покупки, Сиснеросы приняли решение создать благотворительный фонд. Так появился Фонд Гилберта и Джеки Сиснерос, который впоследствии профинансировал создание Института латиноамериканского лидерства Сиснерос в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия — альма-матер Гила.

С тех пор фонд помог сотням студентов, значительная часть которых — выходцы из латиноамериканских семей, подготовиться к поступлению в колледжи и частично или полностью оплатить обучение. Благотворительные программы супругов, в частности, действуют в Университете Южной Калифорнии, который в свое время окончила Джеки.

История выигрыша началась весной 2010 года с шутливого разговора во время ужина. Супруги обсуждали, что бы они сделали, если бы выиграли в лотерею. По словам Гила, его приоритетом тогда была помощь молодежи из малообеспеченных семей получить доступ к высшему образованию — учитывая собственный опыт финансовых трудностей в юности.

Уже через две недели после этого разговора Джеки, находясь на работе, услышала новость о выигрыше джекпота Mega Millions. Билет был куплен в том же заведении. После сверки номеров стало понятно: именно они стали победителями.

По словам Джеки, момент осознания выигрыша сопровождался слезами и сильными эмоциями. В то же время она отмечает, что наибольшее значение для нее имеет не сам факт богатства, а возможность помогать другим.

После получения выигрыша супруги выбрали единовременную выплату. В результате после уплаты налогов сумма уменьшилась примерно со 165 миллионов до около 90 миллионов долларов. Сиснеросы отмечают, что пользовались услугами финансовых и юридических консультантов, чтобы избежать рисков, с которыми часто сталкиваются победители крупных лотерей.

Со временем супруги позволили себе и личные расходы: несколько лет они жили в доме площадью около 6000 квадратных футов с бассейном, обновили автомобиль, путешествовали и приобрели сезонные абонементы на спортивные матчи. При этом они продолжали тщательно контролировать бюджет и согласовывать крупные расходы с бизнес-менеджером.

Выигрыш также изменил личную жизнь Сиснеросов. До 2010 года они считали, что не смогут стать родителями из-за финансовых трудностей и проблем с фертильностью. После выигрыша Джеки прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения, и в 2014 году у супругов родились близнецы — Александр и Кристофер.

Отдельные истории выпускников программ фонда Сиснеросов свидетельствуют о долгосрочном влиянии этой благотворительности. В частности, участники программ рассказывают, что полученная поддержка помогла им поступить в ведущие университеты, создать собственные образовательные инициативы и начать карьеру в общественном секторе.

Сегодня Гил Сиснерос является действующим членом Палаты представителей США, а ранее занимал должность заместителя министра обороны по вопросам персонала и боевой готовности. Джеки завершила работу в новостях и сосредоточилась на семье и деятельности фонда.

Супруги живут между Калифорнией и Вашингтоном и, по их словам, стараются сохранять образ жизни, близкий к тому, который имели до выигрыша. Они подчеркивают, что ключевым фактором финансовой стабильности стала умеренность и четкое осознание, для чего именно были использованы полученные средства.

