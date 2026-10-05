Выиграли $50 млн и превратили имение в свалку: как миллионы разрушили семью

Как семья выиграла деньги и превратила дом в свалку / © Associated Press

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Большое состояние или вожделенный джекпот нередко становятся испытанием, которое по силам пройти не каждому. В Сети появились две поучительные истории о том, как внезапные миллионы долларов вместо счастья принесли людям раскол в семье и кардинальное изменение жизни.

Об этом рассказывает Daily Mail.

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Супруги после выигрыша 50 млн долларов дошли до разрушения семьи

Первая история случилась с пожилыми супругами, которые выросли в страшной нищете в маленьком городке. Получив удивительный выигрыш в размере 50 миллионов долларов, мужчина и женщина решили ни в чем себе не отказывать: купили роскошные автомобили, регулярно ездили отдыхать и построили одно из самых больших поместий в городе площадью 930 квадратных метров с собственным кинотеатром и боулингом.

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Об этом рассказал давний приятель их внука:

«В конце концов, они купили один из самых больших домов в городе и несколько роскошных автомобилей, хотя и без излишеств, а также ездили в отпуска. Они жили так роскошно, как можно было ожидать», — рассказывает мужчина.

Но впоследствии огромное имение превратилось в настоящий ужас. Супруги начали скупать и стягивать в дом все подряд. Постепенно они заполнили все пространство горами хлама, ювелирных изделий, произведений искусства и обычного мусора.

«В конце концов, дом был завален хламом до потолка. Все — от драгоценностей и произведений искусства до безделушек и мусора — было разбросано буквально повсюду. Я еще никогда не видел такого хорошего дома в таком состоянии. Думаю, выигрыш джекпота превращает людей в патологических накопителей, когда действительно не на что потратить эти деньги», — говорит очевидец.

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То, что пара тянула все домой, затем привело к вражде в семье. Ссоры начались из-за завещания и необходимости перебирать большое количество имущества после смерти хозяев. Мужчина добавил, что это уничтожило семью.

Позже имение было продано новым владельцам, но жилье было в настолько запущенном состоянии, что нуждалось в капитальной реконструкции.

«Его пришлось полностью отремонтировать, что обошлось в 1,5 миллиона долларов», — добавил он.

Другой случай произошел с мужчиной, который сорвал джекпот в размере 5 миллионов долларов. Сначала победитель уверял коллег, что не собирается бросать работу, так как такая сумма не казалась ему бесконечной. Он закрыл все долги, купил жене желанный автомобиль и устроил семье роскошный трехнедельный отпуск — они дважды съездили в Диснейленд.

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После месяца отдыха мужчина вернулся к работе. Но продержался он очень недолго. О его неожиданном исчезновении рассказал бывший коллега:

«Где-то на четвёртый день мы стояли и общались. Он смотрел куда-то вдаль пустым взглядом и просто сказал вслух — будто не кому-то конкретно, а может, и самому себе: „Какого черта я здесь делаю?“ Встал и вышел. Больше я его не видел», — добавил коллега.

Отмененный джекпот чуть не обернулся трагедией

Напомним, 76-летний британец Джон Райдинг пережил сердечный приступ и госпитализацию из-за того, что онлайн-казино отменило его выигрыш в размере почти 377 тысяч долларов.

Сначала компания подтвердила джекпот, и деньги появились на счете игрока, но на следующий день начисления аннулировали, оставив мужчине всего 15,40 фунта и заблокировав доступ к аккаунту. Райдинг призвал букмекеров уважить его выигрыш и действовать по правилам морали, а не игнорировать ситуацию.

В компании выразили сожаление по поводу ухудшения здоровья клиента и объяснили инцидент техническим сбоем во время игры Jackpot Drop, из-за которого на балансы игроков временно зачислялись некорректные суммы. В то же время, юристы отмечают, что такие случаи отмены выплат под предлогом ошибок платформы не единичны, поэтому сейчас рассматривается возможность подачи коллективного иска против букмекера.

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