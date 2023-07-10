Выигравшая $67 млн пара развелась и живет с новыми любимыми в роскошных особняках — фото

Они живут недалеко друг от друга.
Пара, выигравшая 32 миллиона фунтов стерлингов ($67 млн долларов) в лотерею, теперь живет в собственных особняках на расстоянии 12 км друг от друга с новыми любовниками.
Об этом пишет The Sun.
После того, как учителя Джерри и Лиза Каннингс выиграли свой джекпот в 2016 году, они заявили, что не позволят своему огромному состоянию "изменить их". Пара пообещала публике, что они будут "мистером и миссис скучными и нормальными".
Но через семь лет после их победы они изменили личную жизнь.
70-летний Джерри сейчас встречается с 55-летней Самантой Карделл, ребенок которой учится в школе, где он преподавал до выигрыша.
Тем временем Лиза живет с помешанным на футболе дальнобойщиком Карлом Уивером.
Оба они живут со своими новыми любимыми в имениях, которые расположены в нескольких улицах друг от друга в Линкольншире, Великобритания.
Хотя многие могут предположить, что миллионеры сильно поссорились, что характерно для разбогатевших пар, источники говорят, что это не так далеко от истины.
Один близкий друг сказал: "Все пытались разоблачить этот драматический разрыв. Но реальность такова, что Джерри и Лиза развелись и оба счастливо нашли новых людей, с которыми можно двигаться дальше. Джерри не известен таким расточительством, поэтому просто фантастика, что он нашел кого-то, кто поможет ему насладиться всеми теми миллионами, которые у него есть в банке".
Другой рассказал: "Лиза наслаждается спокойной жизнью со своим практическим новым мужчиной – занимается садоводством и гуляет после многих лет работы учительницей".
Напомним, мужчина 10 лет назад сорвал джекпот в 55 млн долларов и до сих пор не сказал семье. Он объяснил, почему так решил.
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