Выигрышный лотерейный билет на 1 миллион долларов выбросили в мусорник

В США 30-летняя женщина по ошибке выбросила лотерейный билет на 1 миллион долларов, который она поначалу считала невыигрышным. Он пробыл в мешке для мусора всю ночь, прежде чем потенциальная обладательница приза решила проверить билет еще раз.

Об этом сообщает UPI.

Счастливица из округа Клинтон рассказала представителям Мичиганской лотереи, что купила пару билетов в магазине.

"Я всегда играю в лотерею и покупаю билеты, как только они поступают в продажу. Накануне нового розыгрыша я приобрела два билета. Проверила. Сначала подумала, что оба не выигрышные, поэтому я положила их в пакет с другим мусором, чтобы выбросить", — сказала женщина.

Американка осознала свою ошибку только на следующий день.

"На следующее утро я решила еще раз просмотреть билеты, прежде чем выбросить их. Тогда и увидела, что выиграла 1 миллион долларов. Мое сердце забилось, и я думала, что потеряю сознание! Позвонила маме и мужчине немедленно сообщить им хорошую новость! Я так рада, что решила еще раз посмотреть билет, прежде чем выбросить его", — вспомнила победительница.

Победительница сказала, что ее денежный приз уйдет на покупку дома и инвестиции.

Напомним, другая американская совершала покупки со своей дочерью в продуктовом магазине и приобрела выигрышный билет в популярной лотерее в США на сумму 754,6 миллиона долларов.

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