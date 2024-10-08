Выключить не удалось: пассажиры самолета были вынуждены смотреть фильм с рейтингом 18+

Пассажиры авиакомпании Qantas смутились, когда из-за технического сбоя на всех экранах демонстрировался фильм для взрослых с рейтингом 18+.

Об этом пишет Daily Star.

Люди на борту недавнего рейса, следовавшего в Токио из Сиднея, не могли включить собственный выбор или даже выключить звук или экран, тогда как авиакомпания случайно демонстрировала фильм для взрослых "Папуля" (Daddio) больше часа.

Лента 2023 года с Дакотой Джонсон в главной роли содержит откровенную лексику, оголенные тела и сексуальные темы. Фильм также содержит секстинг между персонажами, который можно было прочесть на экране. Неудивительно, что сбой создал неудобную атмосферу на борту и заставил многих родителей и детей чувствовать себя некомфортно, пока персонал пытался заменить непристойный фильм на нечто более семейное.

Один из пассажиров написал на Reddit, что не было возможности "поставить на паузу, уменьшить яркость или выключить" фильм.

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"Сегодня я летел рейсом QF59 авиакомпании Qantas из Сиднея в Ханеду, и бортовая развлекательная система не работала. После часовой задержки пилот решил все равно взлететь, но единственным вариантом для экипажа оставался фильм на всех экранах, который невозможно было поставить на паузу, уменьшить яркость или выключить. Вот в чем проблема: фильм, который они показывали, был крайне неприемлем. В нем было много графической обнаженности и много секстинга, такого, что можно было буквально читать тексты на экране без наушников", - поделился один из находившихся на борту пассажиров.

Представитель Qantas сказал: "Фильм не подходил для показа на протяжении всего полета, и мы искренне извиняемся перед клиентами за этот опыт. К концу полета все экраны переключили на фильмы для семейного просмотра, что является нашей стандартной практикой для редких случаев, когда индивидуальный выбор фильма невозможен. Мы просматриваем, каким образом был выбран фильм".

Фильм "Папуля" – это разговор между двумя героями, молодой женщиной и ее водителем такси, рассказывающими о своих прошлых решениях, в частности о романе с женатым мужчиной.

Напомним, в Италии закрыли аэропорт из-за инцидента с самолетом Ryanair. Среди пассажиров никто не пострадал.

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