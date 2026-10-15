Вылез сквозь кожу века: врачи обнаружили у парня зуб в глазнице (фото)

У подростка зуб пророс из глазницы

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Обычно зубы растут в челюстях, но в редких случаях они могут развиваться в совершенно необычных местах. Именно это произошло с 16-летним подростком: у него появилась припухлость верхнего века, а впоследствии сквозь кожу стали выступать два твердых беловатых образования. Компьютерная томография показала, что это части настоящего клыка, который рос в верхней части левой глазницы.

Об этом редком случае сообщает журнал Ophthalmology.

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Как врачи обнаружили зуб над глазом

Парень обратился к медикам из-за припухлости верхнего века, которое не исчезало около месяца. По данным клинического описания, боли не было, а в анамнезе не отмечали травм.

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Во время осмотра врачи заметили два твердых, четко очерченных беловатых выступа во внутренней части верхнего века. Чтобы узнать их происхождение, медики провели компьютерную томографию.

На снимках обнаружили плотное образование, которое имело структуру зуба с коронкой и корнем. Оно выходило из верхней стенки левой глазницы, распространялось в ткани веки и выступало наружу двумя заостренными частями.

Во время операции образование удалили. Оно оказалось полностью сформированным клыком, а не частью другого новообразования. Признаков тератомы — опухолевого образования, которое может содержать разные типы тканей — врачи не обнаружили.

А— два твердых беловатых выступа во внутренней части верхнего века 16-летнего парня. B— компьютерная томография, на которой видно образование с коронкой и корнем, выходящей из верхней стенки левой глазницы и выступающей сквозь ткани веки. C–D — хирургическое удаление и удаленный зрелый клык; признаков тератомы не выявлено. Источник: журнал Ophthalmology, Американская академия офтальмологии (AAO)

Что такое эктопический зуб

В медицине зуб, который развивается или прорезается вне обычного зубного ряда, называют эктопическим. Вместо того, чтобы появиться в челюсти, он может оказаться в другой части головы.

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Такие зубы чаще всего обнаруживают в верхнечелюстной пазухе — полости за скуловой костью. Однако в медицинской литературе описаны случаи их расположения в полости носа, небе, подбородке, участке сустава челюсти и глазницы.

В случае с 16-летним подростком зуб располагался именно в верхней части глазницы. Это очень необычная локализация, ведь глазница содержит глазное яблоко, мышцы, нервы и сосуды, от которых зависит нормальная работа глаза.

Почему у парня возникла такая аномалия, медики не установили. Эктопические зубы могут быть связаны с нарушениями развития, а в отдельных случаях с другими факторами, однако конкретную причину этого случая не назвали.

Всегда ли эктопический зуб нужно удалять

Решение о лечении зависит от расположения зуба, наличия симптомов и риска осложнений. Если он приводит к боли, инфекции, образованию кисты или мешает работе соседних структур, врачи могут рекомендовать хирургическое удаление.

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В то же время не каждый эктопический зуб обязательно нуждается в операции. Если он не вызывает проблем и не представляет угрозы для окружающих тканей, медики иногда выбирают наблюдение.

В случае подростка образование уже выступало сквозь кожу век, поэтому врачи удалили его хирургически. Компьютерная томография помогла установить точное расположение и строение зуба, что важно для планирования вмешательства вблизи глаза.

Другие необычные случаи с зубами и глазами

Эктопические зубы могут появляться не только возле глаз. В 2023 году в Киеве во время плановой операции врачи обнаружили молочный зуб в носовой пазухе 23-летнего мужчины. ЛОР-хирург объяснил, что иногда зубы растут в направлении носовой полости. Если человека постоянно беспокоят заложенность носа, насморк или воспаление пазух, важно выяснить причину, а для уточнения диагноза может потребоваться компьютерная томография.

В то же время зуб может оказаться в истории лечения глаз по другой причине. В Канаде мужчине, потерявшему зрение из-за редкой реакции на лекарства, провели необычную операцию: его собственный зуб использовали в качестве основы для протеза с оптической линзой. Такая процедура называется остеоодонто-кератопротезированием и помогает восстановить зрение у некоторых пациентов с тяжелыми поражениями роговицы. Об этом методе рассказывали в истории о мужчине, который снова увидел благодаря собственному зубу.

Иногда врачи обнаруживают в области глаза и посторонние предметы, о которых пациент даже не догадывается. В Китае во время операции у женщины нашли пять оставшихся за глазным яблоком контактных линз. Пациентка потеряла их раньше и полагала, что линзы просто выпали. Такая находка напоминает, насколько важно сообщать медикам о необычных ощущениях и предыдущих проблемах с глазами, ведь посторонние предметы, которые остаются в тканях надолго, могут вызвать раздражение и инфекции.

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