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Выманила ошеломляющую сумму: женщина провернула преступную аферу с магазинами более 1000 раз

Выманила ошеломляющую сумму: женщина провернула преступную аферу с магазинами более 1000 раз

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1887
Время на прочтение
2 мин
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Выманила ошеломляющую сумму: женщина провернула преступную аферу с магазинами более 1000 раз

Фото: mirror.co.uk

Женщина обменивала украденные вещи наличными в магазинах.

В Великобритании осудили 53-летнюю женщину, воровавшую товары в магазинах, а затем обманом требовавшую вернуть деньги за то, чего никогда не покупала.

Таким образом, ей удалось получить прибыли более полумиллиона долларов.

Об этом пишет издание Mirror.

Нариндер Каур, также известная как Нина Тиара, ограбила ряд магазинов в разных городах страны в период с июля 2015 года по февраль 2019 года. Свою аферу преступница провернула более 1000 раз.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Мошенницу заметили благодаря камерам видеонаблюдения, когда она заходила в магазины, хватала товары с полок и относила их в кассу, делая вид, что купила их раньше.

"Она также изменила свое имя на законных основаниях и открыла новые банковские счета и кредитные карты под вторым именем во избежание разоблачения. Теперь ей по праву грозит серьезный приговор за ее преступления, и обвинение будет стремиться возместить столько же ее нечестно полученных доходов, сколько закон разрешает", — отметил старший прокурор в Уэст-Мидлендсе Джованни Д'Алессандро.

В результате, Нариндер была осуждена по 26 пунктам обвинения, включая мошенничество и хранение и передачу преступного имущества.

Напомним, трехлетняя девочка убила 4-летнюю сестру. Она нашла в спальне заряженный пистолет и выстрелила в сестру в то время, когда родителей не оказалось рядом.

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Дата публикации
Просмотры
1887
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