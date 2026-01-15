Мусор / © Фото из открытых источников

Украинка Татьяна, которая живет в Италии, поделилась в соцсетях неожиданными нюансами местных правил обращения с отходами. По ее словам, обычное для украинцев действие — вынести мусор в любое удобное время — может обернуться штрафом в сотни евро.

Об этом она рассказала в Instagram.

Украинка отметила, что итальянские муниципалитеты строго регламентируют график и способ утилизации. Нарушение этих норм стоит дорого.

По словам Татьяны, вынести пакет до 16:00 означает автоматически «заработать» штраф в 150 евро. Ошибиться во время сортировки — например, положить пластик в контейнер для бумаги — обойдется уже в 300 евро. Выброшенные громоздкие вещи, например старый стул, будут стоить жителю минимум 600, а иногда и до тысячи евро.

Также в некоторых общинах предусмотрено специальное приложение с календарем, где указано, когда именно можно выносить тот или иной вид отходов. По словам украинки, муниципальная полиция не ограничивается предупреждениями: инспекторы иногда разрезают мусорные пакеты, чтобы найти чеки или документы и идентифицировать нарушителя.

В комментариях под видео пользователи активно делятся собственными убеждениями и опытом. Одни вспоминают украинские суеверия о том, что после захода солнца вместе с мусором можно «вынести счастье». Другие шутят, что в Украине за мусор после наступления темноты также могут оштрафовать — но уже из-за комендантского часа.

