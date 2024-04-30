"Выпадает карта мира": победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела хорошую новость в мае, однако есть угроза

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предусмотрела в мае хорошие новости для Украины, однако она подчеркнула, что радоваться пока рано.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

"Самая большая угроза на май - очень сильно расслабиться от хорошей новости и подпустить их поближе. Нельзя этого делать и подпустить их к себе. То есть новость первая - от чего-то мы будем радоваться в мае, вторая - нельзя радоваться и расслабляться, потому что будут последствия", - сказала Яна Пасынкова.

Также победительница "Битвы экстрасенсов предупредила об опасных датах в мае, а это: 5-8 мая, 13-14 мая и конец месяца - 19, 29, 28 мая.

"Очень часто выпадают резкие изменения и карта мира. Но это нестабильно. Мы хотим, чтобы это все закончилось. Но мне показывает, что это будет только для вида", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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