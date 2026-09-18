Выпил кофе и уснул: ученые объяснили, почему кофеин бодрит не всех

Одни люди без проблем пьют кофе перед сном, а другие не спят всю ночь от одного глотка эспрессо / © Credits

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Кофеин является самым распространенным психоактивным веществом в мире: ежедневно люди выпивают более 2 миллиардов чашек кофе, не считая колы, энергетиков, шоколада и других продуктов с кофеином. Одни после кофе становятся бодрее и лучше концентрируются, в то время как другие почти не испытывают эффекта даже после нескольких напитков.

Об этом пишет BBC, объясняя, почему организм разных людей по-разному реагирует на кофеин.

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Как кофеин действует на организм

Кофеин не придает организму энергии в прямом смысле. Он блокирует действие аденозина — вещества, постепенно накапливающегося в мозгу в течение дня и способствующего появлению сонливости. Именно поэтому после чашки кофе человек может почувствовать себя бодрее, хотя усталость никуда не исчезает.

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После употребления кофеин быстро попадает в кровь и достигает мозга. Одновременно печень начинает его расщеплять, а остатки вещества выводятся с мочой.

По словам доктора Мэрилин Корнелис из Northwestern University, этот процесс у разных людей может длиться от 6 до 20 часов. Поэтому человек может не почувствовать особого эффекта от первой чашки, но через несколько часов вторая порция кофеина уже способна вызвать тревожность или внутреннее напряжение.

Почему кофе на всех действует по-разному

Одной из причин является ген CYP1A2, связанный со скоростью расщепления кофеина в печени. То есть в организме одного человека вещество может выводиться быстрее, а у другого оставаться дольше.

На скорость метаболизма может оказывать влияние и происхождение человека. Исследование, опубликованное в этом году, показало, что европейцы и жители Южной Америки в среднем быстрее расщепляют кофеин.

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Впрочем, генетика — далеко не единственный фактор. Например, курение способно значительно ускорять расщепление кофеина — по данным BBC, примерно на 65%. Именно этим частично может объясняться то, что курильщики иногда употребляют больше кофе, а после отказа от сигарет привычная чашка вдруг начинает действовать гораздо сильнее.

Есть и противоположная ситуация: некоторые антибиотики, противозачаточные таблетки и другие рецептурные препараты могут замедлять расщепление кофеина. В таком случае он дольше остается в организме, а его эффект может длиться дольше.

Привычка к кофе тоже имеет значение

Люди, регулярно пьющие кофе, постепенно становятся менее чувствительными к кофеину. Организм адаптируется к постоянному присутствию вещества, поэтому одно и то же количество напитка со временем может давать более слабый эффект.

Это можно заметить после перерыва. Если человек несколько недель не пьет кофе, то изменения в мозге, связанные с адаптацией к кофеину, постепенно исчезают. Поэтому первая чашка после длительного перерыва может візвать более сильную реакцию — от ощущения чрезмерной бодрости до дрожания и нервозности.

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На реакцию организма влияет также беременность. Из-за гормональных изменений расщепляющий кофеин печеночный фермент работает медленнее, поэтому вещество может дольше оставаться в организме.

Когда лучше не пить кофе

Специалисты по сну часто советуют не употреблять кофеин по меньшей мере за 6 часов до сна. В то же время универсального правила для всех нет, поскольку скорость метаболизма и чувствительность к кофеину очень отличаются.

Психолог и эксперт по сну Линдси Браунинг советует людям, которые ложатся спать около 22:00, рассмотреть отказ от кофеина после 14:00. Но она отмечает, что такая рекомендация не может быть одинаковой для каждого человека.

Кофеин может не только отсрочить засыпание, но и ухудшать качество сна. Поэтому отсутствие очевидного эффекта, например, когда после вечернего кофе человек быстро засыпает, еще не обязательно означает, что напиток совсем не влияет на организм.

В то же время, для большинства взрослых главной рекомендацией остается умеренность. Британская система здравоохранения советует беременным женщинам потреблять не более 200 мг кофеина в сутки — примерно столько же содержат две чашки фильтр-кофе.

Большие дозы кофеина могут вызвать головную боль, дрожь, учащенное сердцебиение, тревожность и проблемы со сном. Передозировка встречается редко, а самые тяжелые случаи обычно связаны не с обычным кофе, а с концентрированными кофеинсодержащими продуктами.

Для любителей кофе есть и другая новость: многолетние исследования связывают умеренное его потребление с более низким риском некоторых серьезных заболеваний и несколько большей продолжительностью жизни. В то же время, такие исследования показывают именно связь, а не доказывают, что кофе является единственной причиной этих результатов.

Напомним, многие считают, что приготовить чашку кофе очень просто: насыпать молотые зерна, залить водой — и готово. Но само количество кофе в значительной степени определяет, каким будет напиток.

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