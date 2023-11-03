Выпил с друзьями и сбежал: мужчина вернулся в бар через 15 лет, чтобы оплатить счет (фото)

Он отдал в четыре раза больше денег, чем задолжал.

В Италии мужчина вернулся в бар через 15 лет, чтобы отдать долг.

Об этом пишет The Sun.

В 2008 году он вместе с друзьями развлекался в заведении. В конце вечера они сбежали, не заплатив.

Сотрудники бара Simposio в Тренти были ошеломлены, когда получили анонимное письмо с 30 евро наличными внутри.

Мужчина написал, что ему так стыдно за то, что он сделал, что с тех пор он не может вернуться в бар.

В письме говорилось: "Однажды в субботу вечером, 15 лет назад, я пришел в ваш ресторан с друзьями и выпил несколько бокалов вина. От веселья мы ушли, не заплатив. Мы обидели вас и нас, став ворами. Вот почему я не заходил к вам с того дня. Сегодня я здесь, чтобы извиниться и попытаться возместить вред. Я увеличиваю стоимость этой чаши вчетверо и добавляю еще несколько евро для каждого человека в этой группе друзей как баланс и небольшой знак, чтобы также исправить их ошибку. Теперь я смогу вернуться к вам с высоко поднятой головой".

Мужчина отдал долг в баре через 15 лет / Фото: CEN

Менеджер Андреа Бозисио разместил письмо в социальных сетях, чтобы вдохновить других клиентов.

"Человек, который извиняется и отдает деньги через 15 лет. Вы замечательный. Это не ради денег, но очевидно, это жест. За 18 лет работы это один из лучших дней, которые у нас когда-то были. Спасибо! Мы ждем вас с раскрытыми объятиями, чтобы выпить хороший бокал и поблагодарить вас лично", — прокомментировал он.

Напомним, туриста арестовали в ресторане из-за неправильного перевода фрукта. Стало известно, что он написал.

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