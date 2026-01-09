Выпила 277 литров Pepsi: признание студентки из Британии взорвало Сеть

Студентка Жасмин Эдвардс. Фото: @222jasminejune/TikTok

18-летняя студентка из Линкольншира Жасмин Эдвардс вызвала волну обсуждений в соцсетях после того, как призналась: только за прошлый год она выпила более 277 литров Pepsi Max. Это — 762 банки и 59 бутылок популярного газированного напитка.

Об этом сообщило издание What`s the jam?

Свою неожиданную статистику девушка обнародовала в TikTok, где ролик собрал 1,8 млн просмотров. Жасмин рассказала, что ее страсть началась еще в детстве, когда мама позволяла время от времени смаковать Pepsi Max. Впоследствии привычка переросла в ежедневный ритуал.

По словам студентки, сейчас ей трудно начать утро без глотка любимого напитка. Она пытается дотянуть до обеда, но иногда просыпается с мыслью, что только Pepsi Max поможет пережить утро.

Родные и друзья знают о ее преданности бренду и даже делают ей тематические подарки. В то же время в комментариях под видео мнения разделились: одни признавались в похожей любви к напитку, другие были шокированы объемами, которые потребляет девушка. Один пользователь даже пошутил, что за год она выпила 39 человек, имея в виду объем крови в теле.

Несмотря на критику, девушка призналась, что задумывалась над сокращением потребления из-за искусственных подсластителей в Pepsi Max. Однако самым большим сюрпризом для нее стал комментарий от самой компании Pepsi. После видео бренд связался с Жасмин и прислал ей 12 бутылок лимитированной имбирной Pepsi Max.

Получив новую партию любимого напитка, студентка уже планирует установить новый личный рекорд в 2026 году и снова начала фиксировать количество выпитого Pepsi Max.

