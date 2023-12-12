Выпуклость двигалась: турист пытался вывезти трех животных, привязав их к трусам (фото)

Выпуклые штаны туриста вызвали подозрения, когда он проходил через службу безопасности аэропорта, прежде чем чиновники обнаружили, что он провозит контрабанду.

Об этом пишет Daily Star.

Как оказалось, 22-летний тайваньский путешественник пытался вывезти из Таиланда двух азиатских выдр и лугового собачку.

Охранники международного аэропорта Бангкока были сбиты с толку, когда заметили, что в области паха у мужчины что-то раскачивается, и предупредили об этом коллег, работающих с рентген-сканерами.

Во время длительного сканирования они увидели млекопитающих, извивавшихся вокруг дизайнерских боксеров мужчины.

Турист пытался вывезти троих животных в штанах / Фото: ViralPress

Каждое животное было засунуто в отдельный носок и приклеено скотчем. Как оказалось, их мужчина купил на рынке в Бангкоке.

Турист пытался вывезти троих животных в штанах / Фото: ViralPress

Представители правоохранительных органов задержали подозреваемого и предъявили ему обвинения по ряду законов о сохранении и защите редких животных в Таиланде. Животных приютило местное Управление охраны дикой природы.

Турист пытался вывезти троих животных в штанах / Фото: ViralPress

Напомним, женщина 35 лет назад дала клятву оставаться девственной и переехала в пустыню. Она отклонила 15 предложений о браке от мужчин.

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