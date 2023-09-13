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Выпущена "самая тяжелая для чтения книга за всю историю": в чем ее особенность (фото)

Выпущена "самая тяжелая для чтения книга за всю историю": в чем ее особенность (фото)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1276
Время на прочтение
2 мин
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Выпущена "самая тяжелая для чтения книга за всю историю": в чем ее особенность (фото)

Дэвид Олусога / Фото: dailystar.co.uk

Это полная противоположность "обычной" книге.

В Великобритании выпустили книгу, объявленную самой трудной для чтения из когда-либо опубликованных.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Каждое слово From the Margins полностью напечатано на полях страниц, что приводит к дискомфорту при чтении неудобных тем. Это полная противоположность "обычной" книге.

Книга From the Margins / © dailystar.co.uk
Книга From the Margins / Фото: dailystar.co.uk

Ее автор – всемирно известный историк, писатель, телеведущий и кинорежиссер, профессор Дэвид Олусога.

В издании рассказываются личные истории маргинализированных людей, живущих с ВИЧ, гепатитом С и раком. Автор выпустил ее, чтобы подчеркнуть неравенство по поводу здоровья в Великобритании.

Дэвид Олусога / © dailystar.co.uk
Дэвид Олусога / Фото: dailystar.co.uk

"Человеческие общества всегда были неравными, и люди всегда проявляли тенденцию отступать от болезней и недугов. Богатым и людям с хорошими связями всегда был предоставлен доступ к уходу и лечению, в которых бедным и маргинализированным людям было отказано. Люди вытесняются на обочину из-за своего социального класса, расы, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или бедности, и когда эти люди сталкиваются с болезнями, это приводит к усилению неравенства по поводу здоровья. Исторические модели неравенства и маргинализации не остались в прошлом. Они влияют на жизнь и формируют результаты в нашем обществе прямо сейчас, даже в этом столетии", — написал Дэвид в предисловии.

Напомним, отец сделал 667 татуировок с именем своей дочери. Он восстановил свой рекорд.

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Дата публикации
Просмотры
1276
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