Выращивание моркови: основные правила, на которые нужно обратить внимание, чтобы был хороший урожай

Именно в апреле, когда температурный режим в Украине становится более или менее стабильным, начинают задумываться о высева моркови. Эта культура произрастает практически на каждой грядке. Чтобы получить хороший урожай, нужно знать секреты выращивания моркови. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Не стоит высевать морковь на тех участках огорода, где в прошлом году росли культуры, оставляющие после себя обильные растительные остатки (овощные бобы, поздняя капуста, кукуруза).

Также следует обратить внимание на некоторые растения, которые являются плохими предшественниками для этой культуры. В частности, специалисты не советуют сеять морковь там, где раньше росли петрушка, пастернак, укроп, сельдерей, редис или свекла. На прежнее место оранжевый овощ советуют возвращать не раньше чем через 3-4 года после уборки урожая.

Где посадить морковь? Лучшими предшественниками овощеводы считают картофель, раннюю капусту, лук, огурец и помидоры.

Застой воды и очень высокий уровень влажности моркови не подходит. Она предпочитает воздухопроницаемые и рыхлые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Если на вашем участке болотистый грунт, его рекомендуют предварительно подкормить, а уже после этого высевать морковь.

Морковь считается холодостойкой культурой, для прорастания которой нужно 9-15 градусов. Поэтому ее чаще всего высевают в период с середины апреля до середины мая. Однако даже если будут небольшие ночные заморозки до -2 градусов, они не навредят культуре. После высева первой лестницы появляются через 10-15 дней.

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