Вырос со 167 см до 183 см: мужчина сделал операцию по удлинению ног и показал фото до и после

Он потратил на операции более 81 000 долларов.

Американец Динзелл Сигерс устал от того, что женщины игнорировали его из-за роста, что побудило его сделать операцию по удлинению ног.

27-летний мужчина, рост которого был 167 см, потратил более 81 000 долларов и теперь может похвастаться 183 сантиметрами.

Динзелл Сигерс / Фото: instagram.com/mrbrokenbonez

"Я всегда учитывал свой рост, прежде чем приближаться к женщинам, что часто заставляло меня упускать возможности", – сказал уроженец Атланты NeedToKnow.co.uk.

В конце прошлого года ему сделали в Турции первую из шести операций, в ходе которых кость разрезали пополам, вставляли стержень и прикрепляли наружные фиксаторы, которые при повороте удлиняли кость в течение 90 дней.

Фото: instagram.com/mrbrokenbonez

Динзелл Сигерс / Фото: instagram.com/mrbrokenbonez

"По истечении 90 дней, когда вы достигнете желаемого роста, составляющего максимум 10 см на бедре и 7 см на голени, наружный фиксатор удаляется, а внутренний стержень остается на месте. Когда новая кость наконец-то приросла, стержень удаляют, но это может занять до года", — объяснил он.

Его выздоровление было "очень гладким" с введением физиотерапии, чтобы снова научиться ходить, что он уже сделал дважды.

"Я ни о чем не жалею и решил поделиться своим путешествием с миром, чтобы другие чувствующие то же самое мужчины знали, что для них есть другой вариант", — сказал он.

Теперь он больше не прячется за стеснительной маской, а испытывает обостренное чувство собственного достоинства и уверенности.

Динзелл Сигерс / Фото: instagram.com/mrbrokenbonez

"Я также смог привлечь гораздо больше внимания со стороны женщин. Я чувствую себя новым человеком и словно я смог получить второй шанс в жизни", — добавил Динзелл.

Напомним, недавно такую же операцию сделал мужчина из Джорджии. Рост 33-летнего Брайана Санчеса до хирургического вмешательства был 182 см.

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