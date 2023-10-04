Вырос со 177 см до 183 см: блогер-миллионник перенес операцию по удлинению ног (фото, видео)

Благодаря этой процедуре человек может вырасти на 5-10 см.

Колумбийский блогер Йеферсон Коссио, за которым следит более 10,9 млн пользователей, прибег к операции по удлинению конечностей, чтобы стать выше.

Об этом пишет NTK.

29-летний инфлюенсер сказал, что узнал об этой процедуре после того, как в прошлом у него были проблемы с ногами. Однако он признал, что перенес операцию сейчас по чисто эстетическим соображениям.

"Два года назад у меня возникла проблема с ногами, о которой я не хочу говорить, потому что это очень личное. Было много спекуляций и теорий заговора, которые меня не особо волновали. Но больше всего на меня повлияла растяжка ног. Я выучил это, встретился с некоторыми людьми и обнаружил, что да, она существует. Мне пришло в голову, что я хочу это сделать", — поделился он.

Йеферсон Коссио / Фото: instagram.com/yefersoncossio

Коссио сказал, что эта операция — одна из самых дорогих и болезненных процедур, которые может пройти человек. Хотя раньше он не чувствовал себя невысоким человеком, но хотел стать немного выше.

Благодаря этой процедуре человек может вырасти на 5-10 см.

"Мой рост был 1,77 м. Достижение 1,87 м показалось мне слишком большим, поэтому я собираюсь остаться на уровне 1,83 м. Это не только самая болезненная операция, но и одна из самых дорогих", — отметил он.

Йеферсон Коссио / Фото: instagram.com/yefersoncossio

Сообщается, что блогер заплатил за лечение от 200 до 700 миллионов песо (от 47 тысяч до 166 тысяч долларов США).

Его хирург отметил, что операция обычно используется для коррекции пороков развития, из-за которых одна конечность становится длиннее другой, или когда пациент теряет часть конечности вследствие несчастного случая.

Он добавил, что лечение до выздоровления длится более четырех месяцев. Специалист сказал, что Коссио сможет заниматься своей повседневной деятельностью в обычном режиме, когда поправится, например, ходить, заниматься спортом и играть в футбол.

Напомним, женщина с ростом 168 см сделала операцию по удлинению ног и показала, как выглядит. Сделать процедуру ее заставил бывший.

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