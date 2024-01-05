Вырвался из бедности и осуществил детскую мечту: мужчина всего за год собрал 24 Land Cruiser (фото)

Американец, выросший в Ливии, осуществил свою детскую мечту о Toyota Land Cruiser. Более того, он собрал целую коллекцию.

Об этом пишет Road and Track.

Чад Насир поделился, что позволить себе внедорожники в его стране могут "лишь богатые бизнесмены, государственные служащие и торговцы наркотиками".

Когда он переехал в США, он дал себе обещание: когда добьется успеха, он начнет их покупать. Чуть больше года назад Насир купил свой первый Land Cruiser. Сейчас ему принадлежит 24 машины.

Насир сейчас живет в Мичигане и владеет бизнесом Midnight Protective Films, занимающимся тонировкой стекла окон.

Мужчина собрал коллекцию из 24 Land Cruiser / Фото: roadandtrack.com

Недалеко на складе его коллекция Land Cruiser ждет, когда к команде присоединится следующий автомобиль.

Его первые Land Cruiser, которые он приобрел в 2021 году, были 2013-го и 2015-го годов – один для себя и один для его отца. После этого он приступил к охоте за классикой. Он нашел в Саудовской Аравии пикап Land Cruiser 70-й серии с пробегом всего 60 тысяч миль, и ему пришлось придумать, как его купить, зарегистрировать там, затем импортировать в США и зарегистрировать здесь.

"Каждая покупка имеет очень небольшой пробег", – говорит он. "У того, у которого самый высокий пробег, 180 000 миль, но он по-прежнему очень чист, это 1997 год".

Мужчина собрал коллекцию из 24 Land Cruiser / Фото: roadandtrack.com

Насир покупает один или два Land Cruiser ежемесячно в течение последних 15 месяцев, и конца этому не видно. Он ездит на моделях с большим пробегом, а остальное оставляет для развлечения.

Для такой большой коллекции требуется достаточно большой гараж, но, к счастью, Насир имеет один из них в виде большого помещения, где он может хранить свой классический автопарк и работать над ним, чтобы поддерживать внедорожники в отличном состоянии.

Мужчина собрал коллекцию из 24 Land Cruiser / Фото: roadandtrack.com

Сейчас мужчина в процессе покупки еще трех автомобилей: в Катаре, Йемене и Омане.

Напомним, автомобиль-лебедь считается одним из самых безумных и эксцентричных автомобилей в мире, когда-либо появлявшихся на улицах. Он был создан в начале 1900-х годов.

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