Высадите эти четыре вьющихся растения сейчас — и они мгновенно обильно расцветут (фото)

Вьющиеся растения в саду / © Credits

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Вьющиеся растения — это отличный способ украсить забор или стены, придав саду уют и красоту. Вот несколько самых лучших и быстрых растений, которые стоит высадить в своем саду или на веранде уже сегодня.

Об этом говорится в mirror.

Если у вас есть забор во дворе и вы хотите его немного оживить — вьющиеся растения станут удачным выбором. Они создают волшебное загородное настроение и удачно подчеркивают любое вертикальное пространство, одновременно маскируя неприглядные участки, такие как мусорные баки или старые стены.

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Еще один плюс — такие растения идеально подходят для тех, у кого мало места.

Владельцы балконов или небольших садов могут использовать их для добавления объема и разнообразия без необходимости в дополнительном пространстве. Они также способствуют созданию уюта и защиты от солнца летом.

По словам экспертов из Southern Living, хотя эти растения могут казаться сложными в уходе — они очень легки в выращивании. К тому же, растут удивительно быстро!

Эксперты выделили несколько самых эффективных и быстрых вьющихся растений, которые за короткое время превратят ваш забор в настоящую зеленую стену.

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Клематис или кожаник устойчив к жаре и засухе. / © Credits

Клематис (Leatherflower)

Цветет с конца весны до позднего лета. Это привлекательное растение прекрасно растет во влажной, но хорошо дренированной почве. Она любит солнечные места, однако корневую зону желательно затенять другими растениями во избежание перегрева, сообщает Express.

Дополнительный плюс — клематис (кожевник) устойчив к жаре и засухе, так что во время летних волн жары вам не придется ежедневно его поливать.

Жасмин — удачное решение для сада / © Credits

Звездный жасмин (Star Jasmine)

Это вьющееся растение может достигать до 9 метров высотой. Зимой листья приобретают роскошный бронзово-красный оттенок — идеально для сезонного настроения. Она любит тепло и защищенное расположение, лучше всего растет у стены с южной стороны.

Плетистые розы — хороший выбор / © ТСН

Плетистые розы (Climbing Roses)

Несмотря на название, эти розы не цепляются за опоры самостоятельно. Они образуют длинные побеги, которые можно направлять и закреплять вдоль забора или решетки с помощью веревок или фиксаторов. Обычно цветут с конца весны до начала осени, хотя некоторые сорта цветут длиннее.

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Экзотическая пассифлора / © Credits

Пассифлора (Passionflower)

Этот экзотический цветок поражает своими цветными лепестками, а также сладковатым и солоноватым ароматом. Летом достаточно одного полива в неделю, а зимой лучше убавить влагу, чтобы избежать гнили корней.

Напомним и о цветах, приносящих счастье. Мы собрали 10 очаровательных растений для вашего сада.

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