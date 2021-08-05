"Вышибала" хотел, чтобы клиент изменил обувь: на пляже в Британии мужчину не пустили в кафе, потому что он был в песке

"Вышибала" хотел, чтобы клиент изменил обувь: на пляже в Британии мужчину не пустили в кафе, потому что он был в песке

В заведении говорят, что не пустили клиента из соображений безопасности.

В Уэльсе 55-летнему Марку Джонсу не позволили зайти в кафе на пляже. Клиент пошел заказать кофе на вынос в кафе, но когда он попытался войти в здание, ему сказали, что он не может, потому что у него был песок в обуви.

Об этом пишет Metro.

Британец рассказал, что около полудня вошел в заведение в жилете и пляжных туфлях. Но, по его словам, из-за того, что обувь была несколько в песке, охранник в дверях не упустил клиента.

"Отказ от посещения пляжного кафе по этой причине — это невероятно. Весь смысл кафе, как мне кажется, заключается в том, чтобы обслуживать людей, которые выходят с пляжа, которые хотят что-то быстро перекусить или выпить", — сказал возмущенный мужчина.

Он добавил, что сотрудник, который "во всех смыслах выглядел как вышибала", хотел, чтобы клиент сменил обувь, но ему не на что было их изменить. Британец добавил, что также встретил пожилую женщину, которая пыталась воспользоваться туалетом для людей с инвалидностью внутри здания, но ей отказали во входе, потому что она не была клиенткой.

"Отказать пожилому человеку с физическими недостатками по этой причине, на мой взгляд, отвратительное поведение", — заявил он.

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Представитель городского совета округа Конуи сказал, что им известно об инциденте, но из-за карантинных рекомендаций в заведении действуют меры безопасности.

"Это помогает нам управлять ограниченной вместимостью людей, которые могут находиться в здании одновременно, и поддерживать работу односторонней системы. Мы просим всех клиентов входить в здание полностью одетыми и не заходить с мокрым или слишком в песке обувью. Песок или вода на полу представляют опасность для других клиентов, которые могут поскользнуться", — объяснили в учреждении.

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