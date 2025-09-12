Высотой с трехэтажный дом: украинец вырастил самый высокий подсолнечник в истории — фото

Самый высокий в мире подсолнечник / © Guinness World Records

После 10 лет рекорд самого высокого подсолнечника наконец-то побил гигантский цветок, выращенный на заднем дворе семьи из Форт-Вейна, штат Индиана, США.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Подсолнечник вырастил Алекс Бабич (США, родился в Украине) — ландшафтный садовник, продавец семян и дизайнер садового инвентаря.

Когда 3 сентября оценили гигантский гелиантус, было подтверждено, что его высота от основания стебля до верхушки высшего цветка составляет 10,90 м.

Это побило рекорд в 9,17 м, достигнутый десять лет назад мастером по выращиванию подсолнечника Гансом-Петером Шиффером из Карста, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Бабич неравнодушен к подсолнечникам, которые являются растением, близким к его сердцу, поскольку это национальный цветок Украины, откуда он родом. Он и его семья переехали в США в 1991 году.

Алекс с женой и детьми / © Guinness World Records

Семь лет назад он стал более целенаправленно растить их до рекордных размеров. Алекс использовал комбинацию семян из самых высоких экземпляров для постоянного совершенствования генетической линии, а также обменивался семенами из других гигантских подсолнечников с другими энтузиастами по всему миру.

Семена для этого 10,90-метрового гиганта были получены в результате обмена с немецким фермером Буркхардом Гренделем, взяты из одного из его подсолнечников, который в прошлом году взлетел до 8,58 м, что стало вторым самым высоким подсолнечником за всю историю.

Семена, которые использовал Грендель, произошли от Брайана Мура из Нью-Джерси, США, который перекрестно запилил высокий одноголовый подсолнечник от Ричарда Гоупа из Великобритании с диким многоголовым подсолнечником, найденным в Небраске, демонстрирующим США насколько взаимосвязанного и совместно.

Самый высокий в мире подсолнечник / © Guinness World Records

Для тех, кто серьезно относится к выращиванию сверхбольших подсолнечников, нужно много планирования, подготовки и знаний, как объяснил Бабич. Его процесс начинается с посадки семян в помещении ранней весной под лампой досвета, определения сильнейших саженцев для дальнейшего развития и точного определения времени, когда их нужно перенести наружу — не слишком рано, но и не слишком поздно.

Другим важным элементом является опорная конструкция, которая защитит драгоценные растения от погодных условий и животных, что становится все большим риском, чем они вырастают.

Демонстрируя свою преданность делу, Бабич рассказывает, что несколько лет назад во время ужина на День благодарения на салфетке набрасывал план самодельного леса с подсолнечника с помощью своего дяди (конструкция используется круглый год, поскольку в зимние месяцы семья вешает на нее фонари для освещения временной мини-хокейной площадки).

С каждым годом, улучшая свои результаты, он знал, что находится на правильном пути, особенно в 2022 году, когда он создал образец длиной 7,67 м, чего было достаточно, чтобы завоевать титул чемпиона США за всю историю. Год спустя он превзошел этот рекорд, вырастив экземпляр длиной 7,95 м. Мировой рекорд теперь был крепко в прицеле Бабича.

Самый высокий в мире подсолнечник / © Guinness World Records

Но, демонстрируя, что в конкурентном садоводстве нет никаких гарантий, даже для фермеров с проверенной репутацией, в 2024 году Бабич собрал ошеломляющий урожай из 10 подсолнечников, превысивших отметку в 6 м, но ни один из них не приблизился к его гигантам предыдущих двух лет. Он признается, что эти результаты его разочаровали: «Все были ошеломлены, но я был разочарован. Я вернулся к чертежной доске и составил план на этот сезон».

Тем не менее, его успех привлек внимание съемочной группы документалистов, которая в следующем году продолжила снимать весь процесс — от посадки семян до окончательного измерения.

В 2024 году они выпустили короткометражный фильм, получивший награду, а полученные средства были реинвестированы в создание полнометражного документального фильма под названием Bloom, который сосредотачивается на истории его подсолнечника-рекордсмена. Они надеются выпустить этот фильм летом в 2026-м и подать его на ряд кинофестивалей.

Уход за гигантским подсолнечником, как и за любыми другими растениями, выращиваемыми в условиях конкуренции, — это ежедневное призвание, требующее много времени, терпения и любви. И не только для фермера — это оказывает влияние на всю семью.

Бабич рассказывает об этом семейном обязательстве: «Когда начался сезон выращивания, моя жена Нанетт сказала мне, что она будет молиться, чтобы я побил мировой рекорд в этом году, чтобы я мог взять год перерыва в конкурентном выращивании и мы могли больше ходить в походы летом. Я начал смеяться, говоря ей: "Не может быть, чтобы я мог вырастить 9-метровый цветок!" Но она была серьезной. Так что я дал ей слово, что если я побью рекорд на значительное количество, то возьму отпуск на год. И ее молитва была услышана... Пути Господни неисповедимы".

Высота подсолнечника — 10,90 м / © Guinness World Records

Дети Бабича также сыграли ключевую роль — ведь, как объясняет их отец, одной из главных причин, почему он «завел сад, было показать детям, что можно выращивать собственную пищу органически, ухаживать за этими растениями, а потом собирать урожай».

Он продолжил: «Девизом нашей семьи всегда было: «Посади зерно. Поливай с любовью. Наблюдай, как растет надежда».

Вся семья приложила усилия, чтобы вырастить рекордсмена, а Нанетт и их дети, Айла и Кинаи, выполняли основные обязанности по поливу, когда Алекс работал за пределами города.

«Чтобы добиться этого рекорда, понадобились знания, преданность, стремление, страсть, самоотдача, жертва, любовь и, самое главное, терпение. А то, что мы обрели — это воспоминания, наследие, традиции. Когда я умру, но истории будут жить дальше», — поделился мужчина.

